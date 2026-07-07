Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Մեսսին գերազանցեց իր իսկ ռեկորդը. Արգենտինան՝ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչում

ԱՄՆ - Արգենտինայի հավաքականը տոնում է հաղթանակը Կոլումբիայի ընտրանու նկատմամբ, Ատլանտա, 7-ը հուլիսի, 2026թ.
ԱՄՆ - Արգենտինայի հավաքականը տոնում է հաղթանակը Կոլումբիայի ընտրանու նկատմամբ, Ատլանտա, 7-ը հուլիսի, 2026թ.

Աշխարհի գործող չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականի ավագ Լիոնել Մեսսին գերազանցեց իր իսկ ռեկորդը՝ դառնալով աշխարհի առաջնություններում 21 գոլ խփած առաջին ֆուտբոլիստը։

Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության 1/8 եզրափակիչում այսօր Արգենտինան 3:2 հաշվով առավելության հասավ Եգիպտոսի նկատմամբ, ընդ որում՝ մինչև 79-րդ րոպեն զիջելով 0:2 հաշվով: Արգենտինացիների երկրորդ գոլի հեղինակը դարձավ Մեսսին:

Աշխարհի գործող չեմպիոնները քառորդ եզրափակիչում հուլիսի 12-ին կհանդիպեն ժամեր անց կայանալիք Շվեյցարիա-Կոլումբիա խաղի հաղթողի հետ:

Աշխարհի առաջնությունների լավագույն ռմբարկուների ցանկում Մեսսիին 19 գոլով հաջորդում է Ֆրանսիայի հավաքականի ավագ Կիլիան Մբապեն, երրորդը Գերմանիայի ընտրանու նախկին հարձակվող Միրոսլավ Կլոզեն է, ով մինչև ընթացիկ առաջնությունը 16 գոլով առաջինն էր։


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG