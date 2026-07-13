Մեծ աստղեր ու հին մրցակիցներ. կիսաեզրափակիչից 5 պակաս

Չորս տարին մեկ անցկացվող Աշխարհի առաջնության մրցաշարը մոտենում է կիսաեզրափակիչ փուլին։ Մեկ ամիս շարունակված դիմակայությունից հետո պայքարում մնացել է ընդամենը չորս հավաքական։ Ֆրանսիան, Իսպանիան, Անգլիան և Արգենտինան աշխարհի չեմպիոնի կոչումից ընդամենը երկու հաղթանակ են հեռու։
Ի՞նչ սպասել կիսաեզրափակիչ խաղերից։
Ովքեր հասան կիսաեզրափակիչ
1 ամսվա պայքարից հետո 48 թիմերից Աշխարհի առաջնությունում մնացին միայն 4 -ը եվրոպական եռյակը՝ Ֆրանսիան, Իսպանիան, Անգլիան և ֆուտբոլային ավանդույթներով ու Մարադոննայով հայտնի Արգենտինան:
Գործող չեմպիոնը՝ Արգենտինան, լրացուցիչ ժամանակում 3:1 հաշվով հաղթեց Շվեյցարիային և կիսաեզրափակիչում կմրցի Անգլիայի հետ, որը 2:1 հաշվով առավելության հասավ Նորվեգիայի նկատմամբ
Մյուս կիսաեզրափակիչում Ֆրանսիան ուժերը կչափի Իսպանիայի հետ: Ֆրանսիան դուրս թողեց Մարոկկոյին, իսկ Իսպանիան՝ Բելգիային:
Եվրոպայի հսկաները՝ կիսաեզրափակիչի ֆավորիտներ
Հուլիսի 14-ին առաջինը կմրցեն Ֆրանսիան և Իսպանիան:
Աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Ֆրանսիայի գլխավոր աստղը Կիլիան Մբապեն է. Մարոկկոյի դեմ 2:0 հաղթանակից հետո նա արդեն 8 գոլ է խփել այս մրցաշարում և ընդամենը մեկ գոլով է հետ մնում Լիոնել Մեսսիից՝ աշխարհի առաջնությունների լավագույն ռմբարկուի պատմական ռեկորդը կրկնելու ճանապարհին
Ֆրանսիայի հաղթաթուղթը միայն Մբապեն չէ. թիմի մեկ այլ ռմբարկու՝ Ուսման Դեմբելեն ևս փայլում է արդեն 5 գոլով, իսկ Մայքլ Օլիսեն 5 գոլային փոխանցում է ապահովել թիմի համար:
Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիան չի պարտվել արդեն 36 խաղ անընդմեջ, բայց երկրպագուները դեռ սպասում են թիմի ամենավառ խաղին: Գլխավոր ուշադրությունն ու հույսը 19-ամյա ռմբարկու Լամին Յամալի վրա է, ով դեռ ամբողջությամբ չի փայլել այս առաջնությունում: Բարսելոնայի վինգերը ընդամենը 1 գոլ է խփել Սաուդյան Արաբիայի դեմ խաղում, և Իսպանիայում հույս ունեն, որ ֆրանսիացիների հետ նա ցույց կտա իր ողջ ներուժը:
Հուլիսի 15-ին էլ կմրցեն Արգենտինան և Անգլիան:
Արգենտինացի 39-ամյա Լիոնել Մեսսիի համար սա, ամենայն հավանականությամբ, վերջին Մունդիալն է, և նա փորձում է ազգային հավաքականի կազմում իր երկար ճանապարհին ևս մեկ տիտղոս ավելացնել:
Շվեյցարիայի դեմ մինչև վերջին պահը լարված քառորդ եզրափակիչում Արգենտինային փրկեցին Խուլիան Ավարեսն ու Լաուտարո Մարտինեսը՝ լրացուցիչ ժամանակում խփած գոլերով:
Անգլիայի գլխավոր ռմբարկուները Ջուդ Բելիգհեմն ու Հարի Քեյնն են: Երկուսն էլ այս աշխարհի առաջնությունում արդեն 6-ական գոլ են խփել՝ հասնելով լավագույն արդյունքին, որ արձանագրել են մինչ օրս անգլիացի մյուս ֆոիտբոլիստները մեկ մրցաշարում:
Գարեթ Սաութգեյթի թիմը 1966 թվականից ի վեր առաջին անգամ աշխարհի չեմպիոն դառնալու հնարավորություն ունի․ Արգենտինայի դեմ հաղթանակի դեպքում անգլիացիները 60 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կհասնեն աշխարհի առաջնության եզրափակիչ: