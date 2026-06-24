Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռոնալդուն՝ Աշխարհի վեց առաջնություններում գոլ խփած առաջին ֆուտբոլիստ

Պորտուգալիայի հավաքականի ավագ Կրիշտիանու Ռոնալդուն տոնում է Ուզբեկստանի դարպաս ուղարկած առաջին գնդակը, Հյուստոն, 23-ը հունիսի, 2026թ․
Պորտուգալիայի հավաքականի ավագ Կրիշտիանու Ռոնալդուն տոնում է Ուզբեկստանի դարպաս ուղարկած առաջին գնդակը, Հյուստոն, 23-ը հունիսի, 2026թ․

Կրիշտիանու Ռոնալդուն դարձել է պատմության առաջին ֆուտբոլիստը, որը գոլի հեղինալ է դարձել ՖԻՖԱ ֆուտբոլի աշխարհի վեց առաջնություններում՝ նախօրեին երկու գնդակ ուղարկելով ուզբեկների դարպասը։

Պորտուգալիան K խմբում 5-0 հաշվով Հյուստոնում պարտության մատնեց Ուզբեկստանի ընտրանուն։

Երկու գոլերի շնորհիվ Ռոնալդուն Աշխարհի առաջնություններում խփած գոլերի թիվը հասցրեց 10-ի՝ դառնալով Պորտուգալիայի հավաքականի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկուն Աշխարհի գավաթում։

Պատասխանելով լրագրողների հարցերին՝ Ռոնալդուն ասել է, որ թեև ուրախ է ռեկորդներ սահմանելու համար, սակայն ամենակարևորը թիմի առաջընթացն ու ֆուտբոլիստների դրսևորած վստահությունն էր՝ Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության հավաքականի դեմ վրդովվեցուցիչ հանդիպումից հետո։

Խմբային փուլի առաջին տուրում Պորտուգալիայի մրցակիցը Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետությունն էր: Թիմերի խփած մեկական գոլերով դիմակայությունը ոչ-ոքի էր ավարտվել։

Խմբային փուլի վերջին տուրում պորտուգալացիները հունիսի 27-ին կհանդիպեն կոլումբիացիների դիմադրությանը։

Պորտուգալիայի հավաքականի ավագ, հարձակվող 41-ամյա Կրիշտիանու Ռոնալդուն վեցերորդ անգամ է մասնակցում Աշխարհի գավաթին։ Սա թերևս աշխարհի գավաթակրի տիտղոսին արժանանալու իր վերջին հնարավորությունն է։

XS
SM
MD
LG