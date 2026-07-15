Իսպանիան Աշխարհի առաջնության եզրափակիչում է

Դալլասում տեղի ունեցավ ՖԻՖԱ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջին կիսաեզրափակիչ խաղը, որի ընթացքում Իսպանիան երկու գնդակի առավելությամբ Ֆրանսիայի հավաքականին դուրս մղեց աշխարհի գավաթակրի տիտղոսի համար պայքարից։
Առաջին խաղակեսում Միկել Օյարսաբալի 11-մետրանոց հարվածի և երկրորդ խաղակեսում Պեդրո Պոռոյի խփած գոլի շնորհիվ Իսպանիայի ընտրանին Մունդիալի եզրափակիչում է և 2010 թվականից հետո առաջին անգամ աշխարհի չեմպիոն կարող է դառնալ։
Այսօր Ատլանտայում կկայնա երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Եզրափակիչում Իսպանիայի դեմ մրցելու տեղի համար կպայքարեն Արգենտինայի և Անգլիայի հավաքականները։
Չեմպիոնության համար պայքարող երեք թիմերն էլ աշխարհի գավաթակիրներ են. Անգլիան և Իսպանիան մեկական անգամ են նվաճել տիտղոսը՝ 1966-ին և 2010-ին, իսկ Արգենտինան երեք անգամ՝ 1978, 1986 և 2022 թվականներին։
Կիլիան Մբապպեի գլխավորած ֆրանսիական հավաքականի համար ամեն ինչ դեռ ավարտված չէ։ Ֆրանսիան և այսօրվա դիմակայության պարտվող հավաքականը հուլիսի 19-ի հանդիպան ժամանակ կպայքարեն երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու համար։
Իսկ վաղվա հաղթողը և Իսպանիան հուլիսի 19-ի երեկոյան կմրցեն չեմպիոն դառնալու համար։