Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց 1/8 եզրափակիչը

Կանադա - Շվեյցարիայի հավաքականը Կոլումբիայի ընտրանու նկատմամբ հետխաղյա 11-մետրանոցներով հաղթանակից հետո տոնում է իր անցումը քառորդ եզրափակիչ, Վանկուվեր, 7-ը հուլիսի, 2026թ.
Կանադա - Շվեյցարիայի հավաքականը Կոլումբիայի ընտրանու նկատմամբ հետխաղյա 11-մետրանոցներով հաղթանակից հետո տոնում է իր անցումը քառորդ եզրափակիչ, Վանկուվեր, 7-ը հուլիսի, 2026թ.

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց 1/8 եզրափակիչը:

Հուլիսի 10-ին քառորդ եզրափակիչում կհանդիպեն Ֆրանսիայի և Մարոկկոյի, Իսպանիայի և Բելգիայի հավաքականները: Հաղթող թիմերը հուլիսի 14-ին կհանդիպեն առաջին կիսաեզրափակիչում:

Հուլիսի 12-ին նախատեսված են քառորդ եզրափակիչի մյուս երկու՝ Նորվեգիա-Անգլիա և Արգենտինա-Շվեյցարիա հանդիպումները: Հաղթողների մասնակցությամբ հուլիսի 15-ին կկայանա երկրորդ կիսաեզրափակիչը:

Առաջնության եզրափակիչ, ինչպես նաև երրորդ տեղի համար խաղերը կանցկացվեն հուլիսի 19-ին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Մեսսին գերազանցեց իր իսկ ռեկորդը. Արգենտինան՝ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչում

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում 1/8-ի վերջին խաղերն են

Ռոնալդուն ավարտեց պայքարն իր մասնակցությամբ վերջին Աշխարհի առաջնությունում

Բրազիլիան հրաժեշտ տվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, հայտնի են 1/4-ի զույգերից երկուսը

Գերմանիան, Նիդերլանդները հրաժեշտ տվեցին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում մեկնարկեց փլեյօֆ փուլը
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG