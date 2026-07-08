Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց 1/8 եզրափակիչը:
Հուլիսի 10-ին քառորդ եզրափակիչում կհանդիպեն Ֆրանսիայի և Մարոկկոյի, Իսպանիայի և Բելգիայի հավաքականները: Հաղթող թիմերը հուլիսի 14-ին կհանդիպեն առաջին կիսաեզրափակիչում:
Հուլիսի 12-ին նախատեսված են քառորդ եզրափակիչի մյուս երկու՝ Նորվեգիա-Անգլիա և Արգենտինա-Շվեյցարիա հանդիպումները: Հաղթողների մասնակցությամբ հուլիսի 15-ին կկայանա երկրորդ կիսաեզրափակիչը:
Առաջնության եզրափակիչ, ինչպես նաև երրորդ տեղի համար խաղերը կանցկացվեն հուլիսի 19-ին:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ