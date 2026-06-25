Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«ԵԱՏՄ-ում իրոք քննարկելու բան կա, և ես առիթը կօգտագործեմ՝ քննարկումը սկսելու». Փաշինյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարության նիստի ժամանակ, արխիվ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարության նիստի ժամանակ, արխիվ

«Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափում իրոք քննարկելու բան կա, և ես առաջիկայում էդ առիթը կօգտագործեմ՝ էդ քննարկումը սկսելու», - այսօր Կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Որովհետև, իհարկե, ես նաև մեր գործընկերներին հարցեր ունեմ էն հայտարարության հետ կապված, որ նրանք իմ բացակայությամբ ընդունել են, և պետք է մենք հասկանանք՝դա ի՞նչ է նշանակում գործնականում: Այսինքն՝ մենք պետք է հասկանանք՝ Եվրասիական տնտեսական միության ցանկացած երկիր ցանկացած երկրի հետ կապված կարա սենց որոշումներ կայացնի՞, և ուղղակի մի օր արթնանալ ու տենց որոշումներ կայացնե՞լ», - ընդգծեց Փաշինյանը՝ հավելելով. - «Իմ գնահատմամբ՝ եթե էս հարցի պատասխանը «այո» է, ուրեմն՝ Եվրասիական տնտեսական միությունը հայտարարում է ինքնալուծարման մասին, և մենք պետք է ստեղից արդեն հետևություններ անենք»:

«Հիմա հարցը [հետևյալն է], շատ հստակ պետք է լինի պատասխան՝ կա՞, թե՞ չկա: Եթե կա, մենք կդիրքավորվեք, եթե չկա, էլ դիրքավորվելու կարիք էլ առանձնապես չի առաջանալու», - ասաց վարչապետը:

Այս հայտարարությունները Փաշինյանն արեց դիվերսիֆիկացիայի հարցի քննարկման համատեքստում:

Դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված՝ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնեց, որ Հայաստանից ծաղիկ է արտահանվել 16 երկիր:

«Ընդ որում, էդտեղ խմբաքանակները, պարզ է, չէ՞, որ առաջին արտահանումը չի կարա մեծ լինի: Էս 16 ուղղությամբ մենք նմուշ ենք արտահանել՝ էս շատ կարևոր բան է, մենք նմուշ ենք արտահանել, որովհետև շուկան պետք է գնահատի», - հավելեց Նիկոլ Փաշինյանը:

Անցած ամիս Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղըզստանի ղեկավարները համատեղ հայտարարությամբ նշել էին, որ Հայաստանը պետք է մինչև դեկտեմբեր կողմնորոշվի Եվրամիությանը միանալու կամ ԵԱՏՄ կազմում մնալու հարցում։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ հայտնեց, որ մասնակցելու է ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի առաջիկա նիստին և քննարկելու է հայ-ռուսական հարաբերությունների խնդիրները։


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Պեսկով․ ՌԴ-ն հույս ունի՝ Երևանը վերջնականապես կընտրի ԵԱՏՄ-ի հետ ինտեգրացիայի ուղին

Երևանի խոսքերը՝ ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների մասին, հակասում են երկրի ղեկավարության քայլերին. Զախարովա

Փաշինյանը կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին

Արտադրողներին աջակցելուն զուգահեռ կառավարությունը կզբաղվի ԵԱՏՄ-ում խնդիրները կարգավորելու հարցով. Փաշինյան

Նոր զգուշացում Մոսկվայից

Երևանը կաջակցի դեպի ԵՄ և այլ երկրներ արտահանմանը, Մոսկվան նոր սահմանափակումներ է կիրառում

Եթե ՀԱՊԿ անդամ երկրները որոշեն ՀՀ-ին հեռացնել՝ ստիպված կլինենք որոշումն ընդունել ի գիտություն. Փաշինյան

«Քաղաքացիներն այս պահին մտահոգվելու առիթ չունեն». Խուդաթյանը՝ գազի հնարավոր թանկացման մասին

Լավրով․ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի՝ մնո՞ւմ է ԵԱՏՄ-ում, թե՞ միանում է ԵՄ-ին

ՌԴ-ը մտադիր չէ վճարել Հայաստանի՝ եվրաինտեգրման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի համար. Գալուզին

ՌԴ սահմանափակումների ֆոնին՝ Ֆոն դեր Լայենը և Փաշինյանը կքննարկեն ԵՄ աջակցությունը ՀՀ-ին

ՌԴ-ի տնտեսական սահմանափակումները սխալ քայլեր են, որոնք մարդկանց տրամադրում են ԵԱՏՄ-ի դեմ. Փաշինյան

Կառավարությունը կսուբսիդավորի ՌԴ-ի սահմանափակումների հետևանքով տուժած բիզնեսներին. Փաշինյան

ՀՀ-ն առաջիկայում հանրաքվե չի անցկացնի ԵՄ-ին անդամակցելու հարցով. Փաշինյանն արձագանքել է ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների նամակին

Փաշինյանն արձագանքել է ԵԱՏՄ 4 երկրների նախագահների հայտարարությանը

ԵԱՏՄ 4 երկրները հայտարարում են՝ ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին, Երևանը դեռ չի արձագանքում


XS
SM
MD
LG