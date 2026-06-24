Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեսկով․ ՌԴ-ն հույս ունի՝ Երևանը վերջնականապես կընտրի ԵԱՏՄ-ի հետ ինտեգրացիայի ուղին

Հայաստանն այժմ գտնվում է ընտրություն կատարելու փուլում, և դա կարևոր է Մոսկվայի համար, ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Հայաստանի ղեկավարությունը խոսում է զարգացման հետագա ուղու ընտրության մասին։ Մեզ համար դա կարևոր է, որովհետև դարեր շարունակ Ռուսաստանն ու Հայաստանը եղել են հարևան և եղբայրական երկրներ»,- ասել է Կրեմլի խոսնակը՝ հավելելով․ «Ռուսաստանում ապրում են բազմաթիվ հայեր, իսկ Հայաստանում՝ ռուսներ։ Մեզ միավորում է նաև արդյունավետ ինտեգրացիոն գործընթացը։ Մենք համոզված ենք, որ հենց Եվրասիական տնտեսական միությունն ամեն տարի զգալի ներդրում է ունենում Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի հարցում»։

Չնայած վերջին ամիսներին Ռուսաստանը սահմանափակել է մի շարք հայկական ապրանքների ներկրումը, Պեսկովը պնդել է, թե Մոսկվան շահագրգռված է Երևանի հետ համագործակցության շարունակմամբ․

«Ռուսաստանը Հայաստանի խոշոր ներդրողներից է, համագործակցության ոլորտները բազմաթիվ են, և հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ»։

«Կարծում ենք, որ իր որակական բոլոր հատկանիշներով մեր ինտեգրացիոն գործընթացը զգալիորեն գերազանցում է այլընտրանքային տարբերակներին։ Հույս ունենք, որ իրավիճակի վերլուծության արդյունքում նույն եզրակացության կհանգեն ինչպես հայ ժողովուրդը, այնպես էլ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը»,- նշել է Պեսկովը։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց, որ կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի առաջիկա նիստին և կքննարկի հայ-ռուսական հարաբերությունների խնդիրները։

Անցյալ ամիս Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի ղեկավարները համատեղ հայտարարությամբ նշել էին, որ Հայաստանը պետք է մինչև դեկտեմբեր կողմնորոշվի Եվրամիությանը միանալու կամ ԵԱՏՄ կազմում մնալու հարցում։

XS
SM
MD
LG