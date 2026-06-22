Երևանի խոսքերը՝ ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների մասին, հակասում են երկրի ղեկավարության քայլերին. Զախարովա

Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները Ռուսաստանի հետ կապերը պահպանելու և զարգացնելու կարևորության մասին չեն համընկնում երկրի ղեկավարության գործնական քայլերի հետ, որոնք ուղղված են Եվրամիությանն անդամակցելուն, «ՌԻԱ Նովոստի»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
«Լսում ենք հայ պաշտոնյաների հայտարարությունները Մոսկվայի՝ որպես գործընկերոջ կարևորության, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պահպանելու և զարգացնելու Երևանի մտադրության մասին։ Սակայն, ցավոք, չենք տեսնում, որ այդ խոսքերը համապատասխանեն Հայաստանի ղեկավարության գործերին և քայլերին, որը միանշանակ հայտարարել է Եվրամիությանն անդամակցելու իր ձգտման մասին», նշել է Զախարովան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցյալ շաբաթ լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց, որ կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին:
Մոսկվան տևական ժամանակ հորդորում է Երևանին հստակեցնել՝ Հայաստանը շարունակո՞ւմ է մնալ ԵԱՏՄ-ում, թե՞ շարժվում է դեպի Եվրամիություն։
ԵԱՏՄ չորս երկրների ղեկավարները Հայաստանին կոչ էին արել հնարավորինս սեղմ ժամկետում հանրաքվե անցկացնել ԵՄ-ին միանալու կամ ԵԱՏՄ-ում մնալու հարցով։
Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս պահին նման հանրաքվե անցկացնելու տրամաբանություն չկա, քանի որ Հայաստանը պաշտոնապես չի դիմել Եվրամիությանն անդամակցելու համար և ԵՄ անդամության թեկնածուի կարգավիճակին մոտ չէ։ Նրա խոսքով՝ տեսական ընտրությունը հանրաքվեի դնելը խելամիտ չէ։