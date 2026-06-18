Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանը կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին:

«Բայց այսօր էլ ենք զբաղվում, ԵԱՏՄ ինտիտուտները աշխատում են, այսինքն՝ դա սովորական ընթացիկ պրոցես է, և այդ պրոցեսներին մենք կմասնակցենք»,- ասաց Փաշինյանը:

Մոսկվան պարբերաբար հորդորում է Երևանին հստակեցնել՝ Հայաստանը շարունակո՞ւմ է մնալ ԵԱՏՄ-ում, թե՞ շարժվում է դեպի Եվրամիություն։ ԵԱՏՄ չորս երկրների ղեկավարները Հայաստանին կոչ են արել հնարավորինս սեղմ ժամկետում հանրաքվե անցկացնել ԵՄ-ին միանալու կամ ԵԱՏՄ-ում մնալու հարցով։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, հայտարարել է, որ այս պահին նման հանրաքվե անցկացնելու տրամաբանություն չկա, քանի որ Հայաստանը պաշտոնապես չի դիմել Եվրամիությանն անդամակցելու համար և ԵՄ անդամության թեկնածուի կարգավիճակին մոտ չէ։ Նրա խոսքով՝ տեսական ընտրությունը հանրաքվեի դնելը խելամիտ չէ։


XS
SM
MD
LG