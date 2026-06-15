Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նոր զգուշացում Մոսկվայից

Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կողմնորոշվի բացառապես Արևմուտքի օգնության և աջակցության վրա, ապա սխալ կգործի, պետական ՏԱՍՍ-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը։

Ըստ Սերգեյ Նարիշկինի՝ այդ դեպքում երկրի ներսում իրավիճակը կբարդանա, ինչպես նաև լրացուցիչ խոչընդոտներ և դժվարություններ կստեղծվեն տնտեսական զարգացման համար։

Թե ինչու և ինչպես է Հայաստանի ներսում իրավիճակը բարդանալու, ռուսաստանցի պաշտոնյան չի մանրամասնել, միայն հավելել է. «Հույս ունեմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգործի խոհեմ կերպով»։

Նարիշկինը միաժամանակ շեշտել է, որ Ռուսաստանի համար կարևոր է Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների պահպանումը։

«Կարևոր է, որ զարգանա համագործակցությունն ու փոխգործակցությունը բոլոր ուղղություններով՝ տնտեսության, հումանիտար ոլորտի, ինչպես նաև ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում», - ասել է նա։

Թեև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Երևանը մտադիր չէ դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, ռուսաստանցի պաշտոնյաները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի կողմից Եվրամիությանն հետ մերձեցումը ենթադրում է համագործակցության դադարեցում ԵԱՏՄ-ի հետ։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՌԴ-ը մտադիր չէ վճարել Հայաստանի՝ եվրաինտեգրման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի համար. Գալուզին

«Եթե Ռուսաստանը դադարեցնի Հայաստանին գազի մատակարարումը, կարող է ստեղծվել բարդ իրավիճակ». Օվերչուկ

ՌԴ-ի տնտեսական սահմանափակումները սխալ քայլեր են, որոնք մարդկանց տրամադրում են ԵԱՏՄ-ի դեմ. Փաշինյան

ԵԱՏՄ 4 երկրները հայտարարում են՝ ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին, Երևանը դեռ չի արձագանքում

Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում կկորցնի հասանելիությունը ազատ առևտրի համաձայնագրերին. Պուտին

Երևանը պետք է մերձենա ԵՄ-ին իր հաշվին, ոչ թե Մոսկվայի և ԵԱՏՄ-ի. Պեսկով


XS
SM
MD
LG