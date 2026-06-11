Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Քաղաքացիներն այս պահին մտահոգվելու առիթ չունեն». Խուդաթյանը՝ գազի հնարավոր թանկացման մասին

Գազը Ռուսաստանի ստանում ենք այն սակագնով, որը գոյություն է ունեցել, լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը:

«Ազատության» հարցին՝ հնարավո՞ր է գազի գինը բարձրանա ռուսական կողմի պահանջով, Խուդաթյանը պատասխանեց. «Զարգացումներ չկան, վերջին ու առաջին տեղեկատվությունն այն, որ շուրջ 20 օր առաջ է եղել: Մենք ինտենսիվ աշխատում ենք «Գազպրոմի» մեր գործընկերների հետ: Նոր բան չկա, փոփոխություններ չկան, մենք գազը ստանում ենք կանոնավոր գրաֆիկով, այն սակագնով, որը գոյություն է ունեցել, այդ սակագինը սահմանված պայմանագրերով, դեռևս այդ պայմանագրերը ժամկետի մեջ են մինչև 2027 թվականի տարեսկիզբ»:

Իսկ հնարավո՞ր է դիմել գնի բարձրացման համար, Խուդաթյանը պատասխանեց. «Աշխարհում անե ինչ հնարավոր է, չեմ կարողանա ասել հնարավոր է, թե հնարավոր չի»:

«Ազատության» դիտարկմանը՝ այսինքն պաշտոնական որևէ դիմում չունի հայկական կողմը, նախարարն արձագանքեց. «Սակագնի վերանայման մասով պաշտոնական այլ տեղեկատվություն չկա, քան այն, ինչը հրապարակվել է մամուլում շուրջ մեկ ամիս առաջ: Մեր գործընկեր նախարարության միջոցով ենք ստացել գրություն այդ բովանդակությամբ»:

«Մենք մեր ռիսկերը կառավարում ենք, այդ թվում՝ սակագնի ավելացման մասով, այդքան էլ պատկերն այնպիսին չէ, ինչպիսին կարող է թվալ առաջին հայացքից: Ես կարող եմ ասել, որ քաղաքացիներ այս պահին մտահոգվելու առիթ այդ առումով չունեն», - ընդգծեց նա:

Ռուսաստանը գազը Հայաստանին վաճառում է հազար խորանարդ մետրի դիմաց 177 դոլարով, Եվրոպայում այն այժմ արժե շուրջ 600 դոլար: Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ, վերջին շրջանում անդադար շեշտում են այդ հանգամանքը և զգուշացնում Հայաստանի՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունից Եվրամիություն գնալու» դեպքում գազի գնի բարձրացման մասին, թեև Երևանը շեշտում է, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մտադրություն չունի:

XS
SM
MD
LG