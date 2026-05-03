Սթարմերը, Քարնին, Զելենսկին և մի շարք այլ երկրների առաջնորդներ Հայաստանում են

Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանում մի շարք երկրների առաջնորդներ:

Նրանց թվում են՝ Ռումինիայի, Մոլդովայի, Շվեյցարիայի, Ուկրաինայի, Հունաստանի, Բուլղարիայի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախագահները, ինչպես նաև Մոնակոյի Իշխանապետության իշխանը:

Երևանում են նաև Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի, Նորվեգիայի, Լիտվայի, Սերբիայի, Ֆինլանդիայի, Լյուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիայի, Կոսովոյի, Լիխտենշտայնի, Անդորրայի վարչապետները:

Գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել նաև ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիօղլուին, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեն:

Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա մայիսի 4-ին Երևանում: Նախօրեին հաղորդվեց, որ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չի գա Հայաստան՝ մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին՝ այլ աշխատանքային զբաղվածության պատճառով»,- DPA-ին ասել էր կառավարության խոսնակը։

