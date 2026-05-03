Զելենսկին Ֆինլանդիային ԱԹՍ-ների գործարք է առաջարկել

Երևանում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպումներ է ունենում Հայաստան ժամանած այլ երկրների առաջնորդների հետ:
Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետտերի Օրպոնի հետ հանդիպումից հետո Ուկրաինայի առաջնորդը հայտարարել է, որ Ֆինլանդիային առաջարկել է ամրապնդել երկու երկրների համագործակցությունը՝ ստորագրելով անօդաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ պայմանագիր։
«Ուկրաինան պատրաստ է կիսվել իր փորձով»,- երևանյան հանդիպումից հետո նշել է Զելենսկին։
Ավելի վաղ Զելենսկիի մամուլի խոսնակը հայտնել էր, որ Երևանում նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ՝ Մեծ Բրիտանիայի, Նորվեգիայի, Ֆինլանդիայի և Չեխիայի վարչապետների հետ: