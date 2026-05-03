Հայաստանում է Կանադայի վարչապետը

Հայաստան է ժամանել Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին՝ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու:
Կանադայի վարչապետին «Զվարթնոց» օդանավակայանում դիմավորել է ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը:
Մարկ Քարնին եվրոպական այս ձևաչափի հիմնադրումից ի վեր առաջին ոչ եվրոպացի առաջնորդն է, ով որպես հյուր կմասնակցի այս հավաքին։
«Ես՝ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հրավիրել եմ Մարկ Քարնիին՝ որպես հյուր մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ գագաթնաժողովին», - ավելի վաղ X-ում գրել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան՝ հավելելով. - «Եվրոպան և Կանադան ավելին են, քան պարզապես համախոհ գործընկերներ. միասին մենք կառուցում ենք համաշխարհային դաշինք՝ խաղաղությունը, համատեղ բարգավաճումը և բազմակողմանիությունը պաշտպանելու համար»։