Վարչապետն ու ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիօղլուին։
Կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիօղլուի խոսքով՝ «Հայաստանը կայուն պետություն է անհանգիստ տարածաշրջանում»:
«Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան–ԵԱՀԿ համագործակցության օրակարգի, ինչպես նաև տարածաշրջանային նշանակության հարցերի շուրջ։ Մասնավորապես, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանն ուղղված
նախագծերին»,- ասված է հաղորդագրության մեջ:
ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում է՝ մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին: