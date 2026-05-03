Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վարչապետն ու ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիօղլուին։

Կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիօղլուի խոսքով՝ «Հայաստանը կայուն պետություն է անհանգիստ տարածաշրջանում»:

«Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան–ԵԱՀԿ համագործակցության օրակարգի, ինչպես նաև տարածաշրջանային նշանակության հարցերի շուրջ։ Մասնավորապես, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանն ուղղված
նախագծերին»,- ասված է հաղորդագրության մեջ:

ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում է՝ մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Հայաստան» դաշինքը հայտարարում է՝ Հայաստանի իշխանությունների «մանիպուլյատիվ գործողությունները, կարծես, ստանում են եվրոպական սատարում»

Հայաստանում է Կանադայի վարչապետը

Հայաստան են ժամանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակիցները

Ինչ փաստաթուղթ է ընդունվելու ԵՄ-Հայաստան հավաքի ավարտին. «Ազատությունը» ծանոթացել է համատեղ հայտարարությանը

Էրդողանը Հայաստան չի գա, փոխնախագահին է գործուղել

Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը կկայանա առանց Մերցի
XS
SM
MD
LG