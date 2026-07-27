Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուս-ուկրաինական փոխադարձ հարվածներից զոհեր կան

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ռուսական ավիահարվածից ոչնչացված շինություն Ուկրաինայի Զապորոժիե քաղաքում, 27-ը հուլիսի, 2026թ․
Ռուսական ավիահարվածից ոչնչացված շինություն Ուկրաինայի Զապորոժիե քաղաքում, 27-ը հուլիսի, 2026թ․

Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը նախօրեին ռուսական ուժերի բալիստիկ հրթիռային հարձակման է ենթարկվել, հայտնել են տեղական իշխանությունները, այլ շրջաններ օրվա ընթացքում ռմբակոծությունների են ենթարկվել, որի հետևանքով առնվազն վեց մարդ է զոհվել, հայտնում է Reuters-ը։

Ռուսական կողմից էլ հայտնել են, որ Մոսկվայի վերահսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքները նույնպես հարձակման են ենթարկվել, Գորլիվկայում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով չորս մարդ է զոհվել:

Դոնի Ռոստովում էլ գիշերը ուկրաինական օդային հարձակման հետևանքով զույգ է զոհվել, հայտնել է մարզպետ Յուրի Սլյուսարը: Նրա խոսքով՝ ևս հինգ մարդ վիրավորվել է, որոնցից երկուսի վիճակը ծանր է գնահատվում։

Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի փոխանցմամբ՝ Ռուսաստանը գիշերվա ընթացքում Ուկրաինայի ուղղությամբ յոթ բալիստիկ հրթիռ և 136 անօդաչու է արձակել:

Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Չեռնիգով քաղաքում ռուսական ԱԹՍ-ն հարվածել է սուպերմարկետին, երկու մարդ է սպանվել, այդ թվում՝ 9-ամյա երեխա։ Հաղորդվում է 25 վիրավորի մասին։

«Սա ռուսական դիտավորյալ ահաբեկչություն է, որը ռազմական որևէ արդարացում չունի», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

Խարկով քաղաքում էլ մեկ մարդ է զոհվել, տեղեկացրել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։

Զապորոժիե քաղաքում, որը վերջին ամիսներին ինտենսիվ ռմբակոծության է ենթարկվել, ավիառումբի հարվածի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել, ևս վեցը՝ վիրավորվել են, հայտնել է մարզպետ Իվան Ֆեդորովը։

Զապորոժիեն՝ ռուսական հարվածներից հետո, հուլիսի 26,2026թ.
Զապորոժիեն՝ ռուսական հարվածներից հետո, հուլիսի 26,2026թ.

Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է, որ գիշերային հրթիռային հարձակումից հետո կենտրոնական թաղամասերից մեկի բազմահարկ բնակելի շենքի յոթերորդ և ութերորդ հարկերում հրդեհ է բռնկվել: Մայրաքաղաքում երեք մարդ է վիրավորվել, իսկ արտակարգ իրավիճակների ծառայության հրապարակած կադրերում կրակի մեջ հայտնված մեքենաներ են երևում։

Սլովյանսկում «Նաֆտոգազ» ազգային նավթագազային ընկերությունից փոխանցել են, որ ռուսական հարձակման հետևանքով երկու աշխատակիցներ են զոհվել, երբ փորձել են օգնել ավելի վաղ տեղի ունեցած հարվածից տուժած բնակիչներին:

Ուրբաթ օրը նախագահ Զելենսկին զգուշացրել էր, որ առաջիկա 48 ժամերին ռուսական հարձակումների հավանականություն կա։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ռուսաստանի դեսպանը հրավիրվել է Ռումինիայի ԱԳՆ

Ռումինիան խոցել է երրորդ ռուսական անօդաչու թռչող սարքը

Ռուսական հարվածների հետևանքով Կիևում հրդեհներ են բռնկվել

Ուկրաինայի հակամարտությունը սառեցնել հնարավոր չէ․ Պեսկով

WSJ․ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային խնդրել է չհարձակվել երրորդ երկրների լցանավերի վրա

Ռուսական բենզինի արտահանման արգելքը կերկարաձգվի մինչև տարվա վերջ

Տոկաևը կոչ է արել սառեցնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունը

ՌԴ-ն հայտնել է Մելիտոպոլի մերձակայքի հանգստյան բազաների վրա Ուկրաինայի ԶՈւ հարվածի, զոհերի ու վիրավորների մասին

Կիևի մարզում հուլիսի 25-ը սգո օր է հայտարարվել. հրաձգարանի վրա հարվածից զոհվել է առնվազն 10 մարդ, 100-ը տուժել են

Տյումենի նավթավերամշակման գործարանում ԱԹՍ-ների հարձակումից հետո հրդեհ է բռնկվել

Ռումինիայի օդային տարածքում երկրորդ ԱԹՍ-ն է խոցվել

Թրամփն ու Զելենսկին կհանդիպեն երեքշաբթի Վաշինգտոնում

Ուկրաինան ԱԹՍ-երով հարվածել է Եկատերինբուրգում Wildberries-ի պահեստին

Սիբիհան ու Ֆիդանը քննարկել են Սև ծովում նավարկության ազատությանը վերաբերող հարցեր

Ռուսական հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում կան զոհեր ու վիրավորներ
XS
SM
MD
LG