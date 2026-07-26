Ռումինիան խոցել է երրորդ ռուսական անօդաչու թռչող սարքը

F-16 կործանիչը երրորդ ռուսական անօդաչու թռչող սարքն է խոցել, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը:
Ռումինիայի նախագահ Նիկուսոր Դանը հայտարարել է. «Անթույլատրելի է, որ Ռուսաստանը շարունակի խախտել Ռումինիայի օդային տարածքը, որը միաժամանակ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության օդային տարածք է»։
Անցած օրերին ևս Ռումինիան հայտնել էր անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին:
Ռումինիան Ուկրաինայի հետ ունի 650 կմերկարությամբ ցամաքային սահման, և ռուսական ԱԹՍ-երը բազմիցս խախտել են երկրի օդային տարածքը, սակայն մինչև ուրբաթ անօդաչու խոցելու դեպք չէր եղել:
Մոսկվան դեռևս չի արձագանքել այս միջադեպերին։