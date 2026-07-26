Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռումինիան խոցել է երրորդ ռուսական անօդաչու թռչող սարքը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Երկնքում երևում է անօդաչու թռչող սարք, արխիվ
Երկնքում երևում է անօդաչու թռչող սարք, արխիվ

F-16 կործանիչը երրորդ ռուսական անօդաչու թռչող սարքն է խոցել, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը:

Ռումինիայի նախագահ Նիկուսոր Դանը հայտարարել է. «Անթույլատրելի է, որ Ռուսաստանը շարունակի խախտել Ռումինիայի օդային տարածքը, որը միաժամանակ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության օդային տարածք է»։

Անցած օրերին ևս Ռումինիան հայտնել էր անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին:

Ռումինիան Ուկրաինայի հետ ունի 650 կմերկարությամբ ցամաքային սահման, և ռուսական ԱԹՍ-երը բազմիցս խախտել են երկրի օդային տարածքը, սակայն մինչև ուրբաթ անօդաչու խոցելու դեպք չէր եղել:

Մոսկվան դեռևս չի արձագանքել այս միջադեպերին։


XS
SM
MD
LG