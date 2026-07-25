WSJ․ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային խնդրել է չհարձակվել երրորդ երկրների լցանավերի վրա

Միացյալ Նահանգների վարչակազմը զգուշացրել է Ուկրաինային, որ Ռուսաստանին չպատկանող լցանավերի վրա հարձակումներն անընդունելի են՝ Chevron կորպորացիայի ղեկավարի դիմումից հետո, որի շահերը, մասնավորապես Ղազախստանում, տուժել են Ուկրաինայի վերջին հարվածներից։ Այս մասին գրել է The Wall Street Journal-ը, հղում անելով աղբյուրներին։
Խոսքը մասնավորապես Ռուսաստանի տարածքում գտնվող Կասպյան խողովակաշարային կոնսորցիումի (ԿԽԿ) օբյեկտների մասին է։
Վերջին հարվածներից մեկի ընթացքում վնասվել է Chevron-ի վարձակալված լցանավը։
Դրանից հետո ընկերության ղեկավար Մայք Վիրթը բանակցություններ է վարել Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ և խնդրել է ազդել Ուկրաինայի վրա, որպեսզի հրաժարվեն նման հարձակումներից։
Chevron-ը, ինչպես նաև մի շարք այլ միջազգային ընկերություններ, բաժնեմաս ունի ԿԽԿ-ում։ Հուլիսի 19-ի հարվածներից հետո Նովոռոսիյսկի տերմինալում հում նավթի բեռնման աշխատանքները սահմանափակվել են, ինչն իր հերթին հանգեցրել է Ղազախստանի նավթահանքերում արդյունահանման ծավալների նվազմանը։
Աղբյուրների պնդմամբ՝ Թրամփի վարչակազմը նախազգուշացրել է Ուկրաինային, որ Կասպյան խողովակաշարային կոնսորցիումը դիտարկում է որպես ղազախական ծագման էներգակիրների՝ եվրոպական շուկաներ մատակարարման կարևորագույն ուղի, որը ծառայում է որպես ռուսական էներգակիրների այլընտրանք, և դրա օբյեկտների նկատմամբ հարվածներն անթույլատրելի է համարում։
Պարբերականը նշում է, որ խողովակաշարը և այն նավթահանքերը, որոնցում Chevron-ը նույնպես բաժնեմաս ունի, չեն վնասվել, սակայն արդյունահանման երկարատև կրճատումը վտանգի տակ կդնի ընկերության եկամուտները։
Ավելի վաղ Ուկրաինան հարվածել էր ԿԽԿ-ի օբյեկտներին, ինչին կտրուկ արձագանքել էին Ղազախստանից։
Կիևում հայտարարել էին, որ հարվածներն ուղղված չեն այդ երկրի դեմ և հարվածները հասցվում են Ռուսաստանի տարածքի օբյեկտներին։
Պաշտոնական Կիևը WSJ-ի այս հրապարակումը դեռևս չի մեկնաբանել։