Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ-ն հայտնել է Մելիտոպոլի մերձակայքի հանգստյան բազաների վրա Ուկրաինայի ԶՈւ հարվածի, զոհերի ու վիրավորների մասին

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Եվգենի Բալիցկին
Եվգենի Բալիցկին

Ռուսաստանի կողմից նշանակված, Ռուսաստանի կողմից մասնակիորեն օկուպացված Զապորոժիեի մարզի վարչակազմի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին հայտարարել է, որ Ազովի ծովի ափին գտնվող Կիրիլովկա ավանում հանգստյան բազաների վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով զոհվել է 8 մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխա։

Բալիցկու խոսքով՝ 14 մարդ վիրավորվել է, որոնց թվում երեք երեխա կա։ Նրա խոսքով՝ վթարափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Բալիցկին Ուկրաինայի զինվորականներին մեղադրել է խաղաղ բնակիչների վրա նպատակային հարված հասցնելու մեջ։

Ռուսաստանի Քննչական կոմիտեն հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում են ավերված շինություններն ու այրված ավտոմեքենաները։ Ահաբեկչության հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։

Mash տելեգրամյան ալիքը գրել է, որ հարվածի է ենթարկվել Մելիտոպոլից հարավ գտնվող «Ալեոն» հանգստյան բազան։ ««Ալեոնից» գրեթե ոչինչ չի մնացել. տեղում ավերածություններ են», գրել է տելեգրամյան ալիքը։

Ուկրաինական «ՌԻԱ Պիվդեն» հրատարակությունը պնդում է, որ նույն շրջանում հարվածի է ենթարկվել ևս մեկ հանգստյան բազա՝ «Բելուգան»։ Լրատվամիջոցի պնդմամբ՝ երկու բազաներում էլ գտնվել են ռուս զինվորականներ։ «ՌԻԱ Պիվդեն»-ը հայտնում է, որ «կան զոհեր և տուժածներ, այդ թվում՝ «Բելուգայի» սպասարկող անձնակազմի և քաղաքացիական անձանց շրջանում»։

Ուկրաինայի զինված ուժերը չեն մեկնաբանել հանգստյան բազաների վրա հասցված հարվածները։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան ուկրաինական մարտական ԱԹՍ-ների արտահանման վերաբերյալ փաստաթուղթ են ստորագրել

Մերձմոսկվայում ԱԹՍ-ները հարվածել են նավթաբազային, Wildberries-ի պահեստին, Բելգորոդի, Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերում 3 մարդ է զոհվել

Ուկրաինան հարվածել է ՌԴ-ի նավթավերամշակման գործարաններին, ռազմական օդանավակայանին և լցանավերին

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանին

«Ազոտ» քիմիական գործարանը՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ների թիրախում

Ուկրաինան ԱԹՍ-երով հարվածել է Եկատերինբուրգում Wildberries-ի պահեստին

Ուկրաինական հարվածներից Ռուսաստանում կրկին Wildberries-ի պահեստներ են այրվել, կան տուժածներ

Հարվածներ Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոններին. տուժում են նաև հայաստանցի վաճառողները

«Ներգրավված էին ռուսական բանակի մատակարարման գործում». Զելենսկին հաստատել է Wildberries-ի պահեստների վրա հարձակումը

Ուկրաինան հարվածել է Wildberries-ի պահեստներին, տուժածներ կան

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնին, կան զոհեր


XS
SM
MD
LG