Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական հարվածների հետևանքով Կիևում հրդեհներ են բռնկվել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ռուսական հարձակման հետևանք Կիևում, արխիվ
Ռուսական հարձակման հետևանք Կիևում, արխիվ

Այսօր վաղ առավոտյան ռուսական ուժերը հարվածել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, որի հետևանքով առնվազն երեք շրջաններում հրդեհներ են բռնկվել, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։

Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարել են, որ ռուսական կողմը մայրաքաղաքը թիրախավորել է բալիստիկ հրթիռներով։

Կլիչկոն նշել է, որ հրդեհ է բռնկվել կենտրոնական թաղամասի բազմահարկ բնակելի շենքի յոթերորդ և ութերորդ հարկերում:

Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախօրեին զգուշացրել էր, որ հաջորդ 48 ժամվա ընթացքում հավանական են ռուսական նոր հարձակումներ։


XS
SM
MD
LG