Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփն ու Զելենսկին կհանդիպեն երեքշաբթի Վաշինգտոնում

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպեն երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում:

Ուկրաինական աղբյուրը Reuters-ին հայտնել է, որ Զելենսկու թիմը սպասում է Սպիտակ տնից Թրամփի ժամանակացույցի պաշտոնական հաստատմանը։

Աղբյուրը հավելել է, որ ուկրաինացի և ամերիկացի պաշտոնյաները քննարկում են օդային հրադադարի առաջարկ՝ այն ռուս պաշտոնյաներին ներկայացնելու համար, որպես խաղաղության առաջարկների նոր փուլի մաս:

Նախօրեին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան սպասում է ԱՄՆ-ի նոր առաջարկներին Ուկրաինայի հարցի կարգավորման վերաբերյալ:

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էր ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովի հետ հանդիպումից հետո ասել, որ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել «նոր գաղափարներ»:

XS
SM
MD
LG