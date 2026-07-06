Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանին

Անցած գիշեր ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Յարոսլավլի վրա։ Մարզի նահանգապետ Միխայիլ Եվրաևը հայտարարել է մարզկենտրոնի նկատմամբ իրականացված «զանգվածային» հարձակման մասին։ Նրա խոսքով՝ տուժել է երկու մարդ, հակաօդային պաշտպանության ուժերը Յարոսլավլի մատույցներում խոցել են ավելի քան 70 անօդաչու թռչող սարք։
Ուկրաինական մոնիթորինգային տելեգրամյան ալիքները հայտնել են, որ թիրախավորվել է «Սլավնեֆտ-ՅԱՆՕՍ» նավթավերամշակման գործարանը, որը նախկինում ևս բազմիցս ենթարկվել է ուկրաինական բանակի հարվածներին։
Վերամշակվող ածխաջրածնային հումքի ծավալով այն Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարանների առաջին հնգյակում է։
Լենինգրադի մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն հայտնել է, որ ԱԹՍ-ների հարձակումից հետո վնասվել են Լուգայի զորավարժարանում, ինչպես նաև Ուստ-Լուգա և Վիսոցկ նավահանգիստների շրջաններում գտնվող ենթակառուցվածքային օբյեկտներ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ խոցվել է ընդհանուր առմամբ 519 անօդաչու թռչող սարք՝ երկրի տարբեր մարզերում։ Թե քանի անօդաչու թռչող սարք չի հաջողվել խոցել, նախարարությունը չի հայտնել։