Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ազոտ» քիմիական գործարանը՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ների թիրախում

Արխիվ
Արխիվ

Անցած գիշեր ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Ռուսաստանի մի շարք շրջանների վրա։ Հարվածների հիմնական թիրախներից մեկը եղել է Տուլայի մարզի Նովոմոսկովսկ քաղաքի «Ազոտ» քիմիական գործարանը։

Մոնիթորինգային Telegram-ալիքների տվյալներով՝ ձեռնարկությունը մի քանի ժամ եղել է հարձակման տակ։ Ականատեսները հայտնել են պայթյունների, գործարանի տարածքից բարձրացող խիտ ծխի, օդում ամոնիակի հոտի և էլեկտրամատակարարման խափանումների մասին։

Տեղեկություններ են ստացվել նաև Նովոմոսկովսկի ՋԷԿ-ում բռնկված հրդեհի մասին։

Տուլայի մարզի նահանգապետ Դմիտրի Միլյաևը հաստատել է, որ ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով վնասվել են Նովոմոսկովսկի արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկը և էլեկտրահաղորդման գիծը։

«Ազոտ» քիմիական գործարանը Ռուսաստանի ամոնիակի և ազոտական պարարտանյութերի խոշորագույն արտադրողներից է։

Այն նախկինում ևս բազմիցս դարձել է ուկրաինական հարձակումների թիրախ։

Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ գիշերվա ընթացքում քաղաքի և մարզի երկնքում խոցվել է առնվազն 47 անօդաչու թռչող սարք։

Տելեգրամյան ալիքները հայտնել են նաև Ղրիմի Կերչ քաղաքում ռուսական հակաօդային պաշտպանության դիրքերի ուղղությամբ հարձակման մասին։


XS
SM
MD
LG