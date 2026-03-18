Միքայել սրբազանը կմնա տնային կալանքի տակ, բայց կկարողանա պատարագի մասնակցել

Իշխանությունը զավթելու կոչի համար երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված Շիրակի թեմի առաջնորդը կշարունակի մնալ տնային կալանքի տակ: Դատարանն այսօր մերժեց փաստաբանների միջնորդությունը, բայց թույլատրեց բարձրաստիճան հոգևորականին մասնակցել պատարագների:

Միքայել Սրբազանը 8 ամիս բանտում պահվելուց հետո փետրվարին տեղափոխվեց իր կեցավայր՝ տնային կալանքի: Այսօր փաստաբանները Վերաքննիչին խնդրեցին նրան առհասարակ ազատ արձակել: Փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանի խոսքով՝ լրացել է պատժի կրման 1/3-ը, իսկ սա նոր հանգամանք է վերացնելու տնային կալանքը։ Բացի դրանից՝ անազատության մեջ արքեպիսկոպոսը դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ:

«Ըստ էության, եթե պատժի կրման պայմաններում լիներ մեր վստահորդը, ապա նրա պատժի 1/3-ը ժամկետն արդեն իսկ լրացել է, եթե այդ տրամաբանության մեջ նայենք»,- ասաց փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանը:

Դատախազ Վահան Հարությունյանը, սակայն, պնդեց՝ խափանման միջոցը փոխելու որևէ հիմք չկա. «Իրավական, օրենսդրական առումով նոր հանգամանք չի կարող դիտարկվել և խափանման միջոցի իրավաչափության պայմանի փոփոխություն չի կարող համարվել»:

Մեղադրող կողմը նաև դեմ արտահայտվեց Վերաքննիչ ներկայացրած փաստաբանների բողոքին: Միքայել սրբազանի արդարացումը պահանջող փաստաբանը բողոքում տեղ գտած խախտումներից խոսեց՝ ընդդատություն, արդար դատաքննության իրավունք, անորոշ մեղադրանք, ինչպես նաև հոգևորականի ազատ խոսքի իրավունքի խախտում:

Բարձրաստիճան հոգևորականի փաստաբանները կարծում են, որ Սրբազանի գործը պետք է քննվեր ոչ թե Երևանում, այլ՝ Շիրակի մարզում: Պնդում են՝ Շիրակում չքննեցին կաշկանդվածության պատճառով. սրբազանի բարձր հեղինակությունը հաշվի առնելով՝ տեղի դատավորները դժվարություններ կունենային.

«Մեղադրանքի կողմից որպես հանցագործություն որակված արարքը կատարվել է Գյումրիում, ուստի սույն քրեական գործն ընկած է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան: Սա պարզ, մաքուր կանոն է. այն դատարանն է քննում, որի տարածքում արարքը կատարվել է»,- ընդգծեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը:

Շիրակի թեմի առաջնորդին երկու տարվա ազատազրկման դատապարտած դատավորը, սակայն, պատճառաբանել էր, թե արքեպիսկոպոսի հայտարարությունը հեռարձակվել է մի քանի լրատվամիջոցներով ողջ երկրի տարածքում, և հանցագործության դեպքի վայրը ճշտել հնարավոր չէ: Թեև Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանն իր առաջին հարցազրույցը տվել էր Գյումրիի տեղական հեռուստատեսությանը:

Դատախազ Վահան Հարությունյանն այսօր իր հերթին պնդեց, թե հանցագործության վայրը ողջ Հայաստանն է, քանի որ ռազմական հեղաշրջման մասին Աջապահյանի խոսքերը տարածվել են զանգվածային լրատվամիջոցներով՝ հասանելի դառնալով շատերին:

Դատախազի խոսքով.- «Երբ մենք մեղադրանքի բովանդակությունը նայում ենք, շատ հստակ նշված է, հստակ երևում է, որ ուղղված է եղել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին»:

Միքայել արքեպիսկոպոսից բացի, մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն ևս 10-ը բարձրաստիճան հոգևորականներ, այդ թվում՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը: Նրանք բոլորը մեղադրյալ են դարձել այն բանից հետո, երբ անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը սկսեց պահանջել Գարեգին Երկրորդի հրաժարականը: Կաթողիկոսն ու վեց եպիսկոպոսները մեղադրվում են դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու համար:

Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն էլ բանտում է՝ ահաբեկչության փորձի մեղադրանքով: Դատարանը հրաժարվում է նրան գոնե տնային կալանք տալ:

Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանն էլ մեղադրվում է ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու և հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածներով: Նա երեկ ազատ արձակվեց տնային կալանքից:

Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն էլ մեղադրվում է թմրամիջոցների իրացման համար: Վերաքննիչը վերջերս նրան ազատ արձակեց կալանքից: Մեղադրյալի աթոռին հայտնված հոգևորականներից ոչ մեկը մեղքը չի ընդունում, համարում, որ սա քաղաքական հետապնդում է:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Արշակ սրբազանը ձերբակալվել է անհիմն և շինծու մեղադրանքով. Գարեգին Երկրորդ

Ի՞նչ գործողությունների մասին է ԱԱԾ-ն ակնարկել Արշակ սրբազանին

Ո՞ւր է Արշակ սրբազանի գործով միակ իրեղեն ապացույց մարիխուանայի գլանակը

Բագրատ Գալստանյանը ևս երկու ամիս կմնա կալանքի տակ

Բագրատ Գալստանյանը պնդում է՝ գործի հիմքում ապացույցներ չկան

Հայաստանում հոգևորականների նկատմամբ հալածանք չկա. Միրզոյանը ԵԽԽՎ-ում պատասխանել է եվրոպացի պատգամավորների հարցերին

