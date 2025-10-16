Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Արագածոտնի թեմի առաջնորդը կալանավորվեց

Լրացված

Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանը կալանավորվեց: Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտնեց, որ դատարանը բավարարել է քննիչի միջնորդությունը՝ կալանք 2 ամիս ժամկետով: Տնային կալանք կամ գրավ կիրառելու փաստաբանների միջնորդությունը դատարանը մերժել է:

Սրբազանին մեղսագրվում են ՔՕ 210- ի 5 մասով նախատեսված արարքը՝ ընտրական իրավունքին խոչընդոտելը՝ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով, և 236 րդ հոդվածի 3-րդ մասով՝ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը՝ կրկին լիազորությունները օգտագործելով:

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն ասաց, թե կան ցուցմունքներ այն մասին, որ իբրև թե Մկրտիչ սրբազանը 2021-ի ընտրությունների ժամանակ ասել է, թե «ում ուզում եք ընտրեք, բացի Նիկոլ Փաշինյանից»: «Ազատության» հարցին, թե ով է այդ ցուցմունք տվողը, որն էլ հիմք է դարձել մեղադրանքի համար, փաստաբանը հրաժարվեց ասել՝ հղում անելով նախաքննական գաղտնիքին:

Փաստաբանի պնդմամբ՝ մեղադրանքներն անհիմն են, հարկադրանքի փաստը չկա, այսինքն, ինչպես նշեց, հանցագործություն էլ չկա: Արա Զոհրաբյանի խոսքով՝ ակնհայտ է, որ սրբազանին «պատժում են», և հիմնական նպատակը Մայր աթոռն է: «Իշխանությունները օղակը էլ ավելի են սեղմելու Մայր աթոռի դեմ», - նշեց նա:

Բացի այդ, ըստ Արա Զոհրաբյանի նույնիսկ եթե քարոզչություն արած լիներ սրբազանը, դա հանցագործություն չէ:

Նա լրագրողներին ասաց, որ դատարանում Մկրտիչ եպիսկոպոսի վերջին խոսքն էր. «Ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ գնալու եք տուն, ես՝ ոչ»: Արա Զոհրաբյանի խոսքով՝ սրբազանը հասկանում է, որ իրավաբանություն չկա:

Թեմի առաջնորդից բացի, ձերբակալված են նաև տեր Գարեգինը և գլխավոր հաշվապահը, ում մեղադրում են իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով խոշոր չափերով վստահված գույք հափշտակելու մեջ:

Երեկ իրավապահները գործողություններ էին իրականացրել Հայ Առաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմում, թեմի առաջնորդը և ևս երկու անձ ձերբակալվել էին:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն այս գործողությունները որակել է ապօրինի քրեական հետապնդում, որոնք իշխանությունների «հրահրած հակաեկեղեցական համակարգված արշավի» հերթական դրսևորումն են:

Քննչական կոմիտեն երեկ հայտնել էր, որ Մկրտիչ եպիսկոպոսի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում ՔՕ149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով (ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելը պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով), 236-րդ հոդվածի 3-րդ մասով (իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելը):

