Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՀՀ կառավարության ցանկությունն է րոպե առաջ սկսել TRIPP-ի իրականացումը. վարչապետ

ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը ստորագրում է TRIPP նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը, Երևան, 4-ը հունիսի, 2026թ.
ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը ստորագրում է TRIPP նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը, Երևան, 4-ը հունիսի, 2026թ.

Հայաստանի կառավարության ցանկությունն է րոպե առաջ սկսել TRIPP-ի իրականացումը, այսօր Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց վարչապետը:

Նիկոլ Փաշինյանի հասկանալով՝ նույն ցանկությունն ունի նաև ամերիկյան կողմը:

«Հիմա պետք է ընթացակարգերը նորմալ ապահովենք, որպեսզի հույս ունեմ արդեն այս տարի աշնանը գետնի վրա աշխատանքները իրականացվեն», - հավելեց Կառավարության ղեկավարը:

Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը նախաստորագրվել է այս տարվա մայիսի 26-ին, ստորագրվել՝ հունիսի 4-ին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանը TRIPP նախագծի շրջանակում իր սահմաններին ամերիկացիների ներկայության շուրջ անհանգստություններ ունի. դեսպան

«Ռուսական կողմի հետ TRIPP-ի վերաբերյալ քննարկում այս պահին չկա». ԱԳ փոխնախարար

TRIPP-ը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով. Սաֆարյան

Մոսկվան պնդում է՝ TRIPP-ը կարող է արդյունավետ իրականացվել միայն իր մասնակցությամբ

Համաձայնագիր «Տելեկոմ Արմենիա»-ի և «Ազերտելեկոմ»-ի միջև. ադրբեջանական կողմը «հասանելիություն կստանա մալուխին, ոչ թե տվյալներին»

Հայաստանն ու ԱՄՆ-ը ստորագրել են TRIPP-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը

ԱՄՆ-ում հավանություն է տրվել TRIPP-ի զարգացման ընկերության հիմնմանը

Ինչ է ամրագրվում TRIPP-ի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին նախաստորագրված համաձայնագրով

ԱՄՆ-ն և ՀՀ-ն նախաստորագրեցին TRIPP-ի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը


XS
SM
MD
LG