Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը TRIPP նախագծի շրջանակում իր սահմաններին ամերիկացների ներկայության շուրջ անհանգստություններ ունի. դեսպան

«Հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգային հարցերից են TRIPP նախագծից ի հայտ եկող ռիսկերի կառավարումը և հնարավոր մարտահրավերների վերացումը»,- այսօր Երևանում հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին :

Դեսպանը նշեց, թե 20 օր էլ դեռ չի լրացել, ինչ Իրանը ԱՄՆ-ի հետ խաղաղություն հաստատելու շուրջ հուշագիր է ստորագրել, սակայն այս ընթացքում այն մի քանի անգամ խախատվել է:

«Ուստի Իրանի անհագստությունն իր սահմանների հարևանությամբ ամերիկացների ներկայության վերաբերյալ շատ լեգետիմ և տրամաբանական է և այդ անհանգստություններին պետք է հստակ պատասխան տրվեն»,- հայտարարեց ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը:

Հայաստանի կառավարությունը հավաստիացրել է, որ այս ծրագրի իրականացման հետևանքով և ԱՄն -ի ներկայության արդյունքում՝ Իրանի համար որևէ սպառնալիք կամ մարտահրավեր չի ստեղծվի:

«Կարծում եմ, որ մենք պետք է ձեռք բերենք այնպիսի մեխանիզմ, որի շրջանակում Հայաստանը կկարողանան իրականացնել ապաշրջափակման իր ամբողջ ներուժը, բայց դրա հետ միասին պետք է կառավարվեն և պետք է հստակ կերպով արձագանք տրվեն ԱՄՆ-ի ներկայության հնարավոր ռիսկերին և Իրանի դեմ ցանկացած սպառնալիքներին»,- շեշտեց Իրանի դեսպանը:

Իրանի դեսպանը նշեց նաև, թե իրանական կողմը քայլեր է ձեռնարկում ռազմավարական գործընկերության համապարփակ փաստաթղթի ստորագրման համար: Անցած շաբաթ էլ, ըստ Շիրղոլամիի, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է այս հարցի կարևորությունը և հնարավորինս արագ արդյունքի հասնելու անհրաժեշտությունը:

«Ուստի կարող ենք ասել, որ Իրանը իր կողմից շարունակ քայլեր է ձեռնարկում ռազմավարական գործընկերության համապարփակ փաստաթղթի ստորագրման համար: Այս պահին աշխատում ենք փաստաթղթի տեքստի վրա, այն գտնվում է կազմման փուլում և հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ այս փուլը կավարտենք և կսկսենք աշխատանքները ստորագրման ուղղությամբ: Իրանը մեծ սիրով կողջունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Իրան, որտեղ կստորագրենք այս փաստաթուղթը»,- ասաց դեսպանը, շարունակելով.

«Այս փաստաթղթով, կարծում եմ նոր մթնոլորտ կստեղծվի հայ -իրանական հարաբերություններում և նոր պատուհան կբացվի համագործակցության համար, այդ թվում՝ քաղաքական, անվտանգության, պաշտպանական ու տնտեսական ոլորտներում»:


XS
SM
MD
LG