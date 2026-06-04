Հայաստանն ու ԱՄՆ-ը ստորագրել են TRIPP-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը

Հայաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ստորագրել են TRIPP-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը, հայտնում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը:
ԱԳՆ-ն տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ստորագրում է փաստաթուղթը։
«Պետքարտուղար Ռուբիոն իր ստորագրություններն է դրել համաձայնագրի տակ, առաքվել է փաստաթուղթը Հայաստան, այժմ ես էլ հայկական կողմի ստորագրությունները դրեցի: Սրանով հեռավար ստորագրման գործընթացն ավարտված է, համաձայնագիրը պատրաստ է վավերացման», - հայտարարեց Միրզոյանը:
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն էլ հայտարարում է, որ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը հավանություն է տվել մի շարք նոր ռազմավարական ներդրումների, այդ թվում՝ TRIPP-ի զարգացման ընկերության հիմնմանը:
«Ըստ Միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի՝ ընկերությունը կաջակցի առանցքային ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում՝ երկաթուղիների, ճանապարհների, խողովակաշարերի, օպտիկամանրաթելային ցանցերի և այլն», - ասված է հայտարարությունում։
ՀՀ-ի և ԱՄՆ-ի միջև «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը նախաստորագրվել էր մայիսի 26-ին՝ կարճատև այցով Երևան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և ՀՀ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կողմից:
Հայ-ամերիկյան փաստաթղթով ամրագրվել է՝ «Թրամփի ուղու» սահմանային անցակետերում հաճախորդների առերես սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար Հայաստանը կօգտվի մասնավոր օպերատորների ծառայություններից:
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չէր հերքել՝ ճանապարհով անցնող-դարձողի առերես սպասարկումը, այսինքն՝ շփումը, կարող է և երրորդ երկրի օպերատորի պատվիրակվել: Ստուգման համար փաստաթղթերը նրանք են հավաքելու, տարանցման վճարները՝ նույնպես: