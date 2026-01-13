Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գրենլանդիայի վարչապետը հայտարարում է՝ իր ժողովուրդը չի ցանկանում ԱՄՆ մաս դառնալ

Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի և Գրենլանդիայի վարչապետ Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենի համատեղ ասուլիսը Կոպենհագենում, 13-ը հունվարի, 2026թ.
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի և Գրենլանդիայի վարչապետ Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենի համատեղ ասուլիսը Կոպենհագենում, 13-ը հունվարի, 2026թ.

Գրենլանդիայի վարչապետն այսօր հստակ հայտարարել է, որ իր ժողովուրդը չի ցանկանում որևէ պարագայում Միացյալ Նահանգների մաս դառնալ։

«Եթե մենք ստիպված լինենք ընտրել ԱՄՆ-ի և Դանիայի միջև, ապա մենք կընտրենք Դանիան», - ասել է Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենը Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի հետ համատեղ ասուլիսում։

Դանիայի վարչապետն, իր հերթին, շեշտել է, որ հեշտ չէ դիմակայել «ամենամոտ դաշնակիցների կողմից գործադրվող բացարձակ անընդունելի ճնշմանը»։
«Անհնար է ուժով տեղաշարժել սահմանները, կամ՝ գնել մարդկանց», -ասել է Ֆրեդերիկսենը։

Վաղը Դանիայի արտգործնախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը Վաշինգտոնում պետք է հանդիպի ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ՝ քննարկելու Միացյալ Նահանգների պահանջները Դանիային պատկանող ինքնավար կղզու նկատմամբ։



ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Այս շաբաթ Վաշինգտոնում Գրենլանդիային նվիրված բանակցություններ տեղի կունենան

Թրամփը հայտարարել է՝ ԱՄՆ-ն Գրենլանդիայի հարցը կլուծի «հեշտ» կամ «դժվար» ճանապարհով

Սթարմերը զրուցել է Թրամփի հետ, ներկայացրել իր դիրքորոշումը Գրենլանդիայի հարցում

Ռուբիոն հաջորդ շաբաթ կհանդիպի Դանիայի ղեկավարների հետ

Թրամփը քննարկում է Գրենլանդիան «ձեռք բերելու տարբերակներ»՝ ներառյալ զինուժի հնարավոր կիրառմամբ

ԱՄՆ-ն ցանկանում է գնել Գրենլանդիան. Ռուբիո

Եվրոպական երկրները միավորվել են՝ Գրենլանդիային աջակցելու

Դանիայի վարչապետը կարծում է՝ Թրամփը լուրջ է տրամադրված Գրենլանդիան գրավելու հարցում

Գրենլանդիան ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ է՝ իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար. Թրամփ

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG