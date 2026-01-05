Դանիայի վարչապետը կարծում է՝ Թրամփը լուրջ է տրամադրված Գրենլանդիան գրավելու հարցում

Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը հայտարարել է՝ կարծում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն է տրամադրված Գրենլանդիան գրավելու հարցում: Նա շեշտել է՝ և՛ Դանիան, և՛ Գրենլանդիան ակնհայտորեն մերժում են նրա հավակնությունները:
«Ցավոք, ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ նախագահի խոսքերին պետք է լուրջ վերաբերվել, երբ նա ասում է, որ ցանկանում է Գրենլանդիան», - ասել է նա:
Վարչապետը շեշտել է՝ հստակ հասկացրել է, թե ինչ դիրքորոշում ունի Դանիան, իսկ Գրենլանդիան բազմիցս հայտարարել է, որ չի ցանկանում լինել Միացյալ Նահանգների մաս:
Սպիտակ տան ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Գրենլանդիան ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ է պաշտպանական նպատակների համար: