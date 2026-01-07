ԱՄՆ-ն ցանկանում է գնել Գրենլանդիան. Ռուբիո

ԱՄՆ-ն ցանկանում է գնել Գրենլանդիան, այլ ոչ թե գրավել այն ռազմական ճանապարհով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ամերիկացի կոնգրեսականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին հաղորդում է The Wall Street Journal պարբերականը՝ սեփական աղբյուրները վկայակոչելով։
«Քննարկումների ընթացքին ծանոթ անձանց փոխանցմամբ՝ Ռուբիոն պնդել է, որ Սպիտակ տան վերջին սպառնալիքները չեն վկայում Գրենլանդիա ամերիկյան ներխուժման անխուսափելիության մասին»,- գրում է թերթը։
WSJ-ի տեղեկություններով՝ Գրենլանդիայի շուրջ քննարկումը տեղի է ունեցել երկուշաբթի օրը մի շարք կոնգրեսականների, Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեգսեթի և ԱՄՆ զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Դեն Քեյնի մասնակցությամբ։