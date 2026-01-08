Ռուբիոն հաջորդ շաբաթ կհանդիպի Դանիայի ղեկավարների հետ

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ կհանդիպի Դանիայի ղեկավարների հետ, սակայն ակնարկել է, որ նահանջ չի լինելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան իր վերահսկողության տակ վերցնելու նպատակից, հայտնում է Reuters-ը:
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն լրագրողներին ասել է, որ Թրամփը պահպանում է իր նպատակին ռազմական միջոցներով հասնելու տարբերակը։
«Այնուամենայնիվ, որպես դիվանագետ, ինչպիսին ես եմ այժմ, և ինչի վրա մենք աշխատում ենք, մենք միշտ նախընտրում ենք հարցերը լուծել այլ եղանակներով․ դա ներառում էր նաև Վենեսուելայի դեպքը», - ասել է նա՝ պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ը պատրաստ է հավանական վտանգի ենթարկել ԱՄՆ-ի գլխավորած ՆԱՏՕ ռազմական դաշինքը Գրենլանդիան գրավելու միջոցով։
Սպիտակ տունն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր օգնականների հետ քննարկում է ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակից Դանիայի մաս կազմող Գրենլանդիան «ձեռք բերելու մի շարք տարբերակներ», այդ թվում՝ զինված ուժերի հնարավոր կիրառմամբ: