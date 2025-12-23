Գրենլանդիան ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ է՝ իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար. Թրամփ

Գրենլանդիան Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ է՝ իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար, վերստին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Կիրակի օրը Թրամփը Լուիզիանայի նահանգապետ Ջեֆ Լենդրիին նշանակել է Գրենլանդիայում իր հատուկ բանագնաց, ինչը նոր քննադատության է արժանացել Դանիայի և Գրենլանդիայի կողմից՝ կապված օգտակար հանածոներով հարուստ արկտիկական կղզու նկատմամբ Վաշինգտոնի հետաքրքրության հետ:
Թրամփը ամիսներ շարունակ առաջարկում է, որ Գրենլանդիան՝ դանիական ինքնակառավարվող տարածքը, դառնա Միացյալ Նահանգների մի մասը:
«Գրենլանդիան մեզ պետք է ազգային անվտանգության, այլ ոչ թե օգտակար հանածոների արդյունահանման համար»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը:
Դանիայի ու Գրենլանդիայի վարչապետերը համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծել էին, որ Գրենլանդիան պատկանում է գրենլանդացիներին: