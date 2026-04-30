Երևանն ու Դելին քննարկում են ռազմական տեխնիկայի համատեղ մշակման հեռանկարները․ հնդկական մամուլ

Հայաստանի ԶՈՒ ԳՇ պետ Էդվարդ Ասրյանի այցը Հնդկաստան, 28-ը ապրիլի, 2026թ.
Հայաստանի ԶՈՒ ԳՇ պետ Էդվարդ Ասրյանի այցը Հնդկաստան, 28-ը ապրիլի, 2026թ.

«Երևանն ու Դելին քննարկում են ռազմական տեխնիկայի համատեղ մշակման, ռազմավարական գործակցության խորացման և զինված ուժերի արդիականացման հեռանկարները», - հաղորդում է The New Indian Express պարբերականը՝ տեղեկություններ հաղորդելով Հայաստանի ԶՈՒ Գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի Հնդկաստան կատարած այցի մասին։

Սեփական աղբյուրները վկայակոչելով՝ պարբերականը պնդում է, որ Հայաստանը քննարկում է հնդկական զինատեսակները իր տարածքում արտադրելու տարբերակները։

«Հնդկաստանի Պաշտպանության միավորված շտաբի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ կողմերը քննարկում են ռազմական տեխնիկայի մշակման ոլորտում համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման հնարավորությունը», - գրում է The New Indian Express-ը։

Թերթի պնդմամբ՝ այդ դեպքում հայ-հնդկական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը դուրս է գալու «ավանդական գնորդ-վաճառող տրամաբանությունից դեպի համատեղ մշակում և տեղական արտադրության կազմակերպում»։

«Հայաստանն ուսումնասիրում է հնդկական արտադրության ՀՕՊ համակարգերը իր տարածքում արտադրելու կամ ինտեգրելու տարբերակները», - գրում է թերթը։

