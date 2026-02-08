Ներկայացվել Է Հայաստանի և Հնդկաստանի արտադրության սպառազինության նմուշները

Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետի՝ ՀՀ այցի շրջանակում նրան են ներկայացվել Հայաստանի և Հնդկաստանի արտադրության սպառազինության նմուշները:
Այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը՝ գրառմանը կից հրապարակելով տեսանյութ:
Հայաստանն առաջին անգամ է ցուցադրում գնված տեխնիկայի նմուշները:
Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետը Հայաստան է ժամանել կիրակի օրը: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ Անիլ Չաուհանը հայտնել է, որ Հայաստանի գործընկերների հետ ունեցել է արդյունավետ քննարկումներ՝ հետագա համագործակցության խթանման նպատակով։
Կառավարության լրատվական վարչության հաղորդագրության համաձայն՝ զրուցակիցներն անդրադարձել են պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում հետագա փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի։
Ըստ հնդկական աղբյուրների՝ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի կողքին Հնդկաստանի արտադրած զինատեսակների ամենախոշոր ներկրողներից է: Շաբաթներ առաջ տեղի լրատվամիջոցները գրեցին Pinaka համազարկային հրթիռների Հայաստան առաքման մասին, այդ առթիվ անցկացված պաշտոնական միջոցառմանը նաև Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարն է մասնակցել: 2024-ի ավարտին էլ աղբյուրները գրում էին, որ Հայաստանն արդեն ստացել է Pinaka համակարգերի առաջին խմբաքանակը: