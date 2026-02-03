Հնդկաստանի ԶՈՒ պաշտպանության շտաբի պետին ընդունել է Հայաստանի վարչապետը

Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ Անիլ Չաուհանի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի գործընկերների հետ ունեցել է արդյունավետ քննարկումներ՝ հետագա համագործակցության խթանման նպատակով։ Այս մասին գեներալ Չաուհանը հայտնել է այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ:
Կառավարության լրատվական վարչության հաղորդագրության համաձայն՝ զրուցակիցներն անդրադարձել են պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում հետագա փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի։
Վարչապետը համոզմունք է հայտնել, որ Անիլ Չաուհանի այցը նոր ազդակ կհաղորդի Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև հարաբերությունների շարունակական զարգացմանը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում:
Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետը Հայաստան է ժամանել կիրակի օրը, երեկ նրան ընդունել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը:
Ըստ հնդկական աղբյուրների՝ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի կողքին Հնդկաստանի արտադրած զինատեսակների ամենախոշոր ներկրողներից է: Շաբաթներ առաջ տեղի լրատվամիջոցները գրեցին Pinaka համազարկային հրթիռների Հայաստան առաքման մասին, այդ առթիվ անցկացված պաշտոնական միջոցառմանը նաև Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարն է մասնակցել: 2024-ի ավարտին էլ աղբյուրները գրում էին, որ Հայաստանն արդեն ստացել է Pinaka համակարգերի առաջին խմբաքանակը: