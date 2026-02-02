Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հնդկաստանի պաշտպանության շտաբի պետին

Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ, գեներալ Անիլ Չաուհանին:
ՀՀ ՊՆ-ի փոխանցմամբ՝ Չաուհանը հայտնել է Հնդկաստանի զինված ուժերի պատրաստակամությունը՝ շարունակելու համագործակցության զարգացումն առկա ուղղություններով և նախաձեռնելու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող նոր ուղղություններ:
Պապիկյանը բարձր է գնահատել պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Հնդկաստան համագործակցության ներկայիս մակարդակը՝ կարևորելով փոխգործակցության ծրագրերի կանոնավոր իրականացումը:
Նրանք քննարկվել են նաև տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր:
Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհան։
Գեներալ Անիլ Չաուհանի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանել նախօրեին:
Հայաստանն ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հետ միասին հնդկական զենքի երեք խոշորագույն ներկրողներից մեկն է, ավելի վաղ նշել է հնդկական ANI գործակալությունը:
The Times of India պարբերականը նախորդ ամիս հաղորդել էր, որ Pinaka հրթիռների առաջին խմբաքանակն առաքվել է Հայաստան: