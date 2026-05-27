ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում կքննարկվեն «ԵՄ չափանիշներին անցնելու Հայաստանի որոշման հետ կապված ռիսկերը»

Ակնկալվում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների ղեկավարները այս շաբաթ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում կքննարկեն այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ եվրոպական չափանիշներին և տեխնիկական պահանջներին անցնելու Հայաստանի որոշման հետ, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։
Նա նշել է, որ Հայաստանը «բավականին ակտիվորեն աշխատում է եվրոպական չափանիշներին և տեխնիկական կանոնակարգերին անցնելու ուղղությամբ»։
«Այս առումով ԵԱՏՄ անդամ պետությունները կարող են բախվել տնտեսական ռիսկերի, որոնք նույնպես պետք է գնահատվեն։ Իրականում, սա է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդում քննարկման համատեքստը, եթե պետությունների ղեկավարները համաձայնեն քննարկել այս թեման», - ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։
Օվերչուկը կրկին ընդգծել է՝ Մոսկվան հետաքրքրված է, որ Հայաստանը օր առաջ պարզաբանի իր դիրքորոշումն այս հարցում։
«Ներկայիս իրավիճակը մեծ անորոշություն է ստեղծում, այդ թվում՝ ներդրողների համար։ Ներդրողները սիրում են կանխատեսումներ անել և ցանկանում են գնալ կանխատեսելի իրավական միջավայր ունեցող երկրներ», - ասել է ՌԴ փոխվարչապետը:
«Անցյալ տարվա ընթացքում մենք տեսանք, որ Հայաստանում ռուսահայ գործարարին պատկանող էլեկտրաէներգետիկ ցանցերը (...) փաստացի բռնագրավվեցին։ Եվ մենք, իհարկե, նշում ենք դա։ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի կոնցեսիայի վաճառքի թեման պարբերաբար բարձրացվում է նաև Հայաստանում։ Այս ամենը շատ անառողջ մթնոլորտ է ստեղծում ռուսական բիզնեսի համար Հայաստանում», - պնդել է Օվերչուկը։
Մոսկվան տևական ժամանակ Երևանին հորդորում է ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև, հայկական կողմից էլ արձագանքում են, թե դեռ ընտրության պահը չի հասունացել: Երևանից նաև պնդում են, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրները չեն կարող Հայաստանին դուրս հանել միությունից: