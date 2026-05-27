Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում կքննարկվեն «ԵՄ չափանիշներին անցնելու Հայաստանի որոշման հետ կապված ռիսկերը»

ԵԱՏՄ և անդամ պետությունների դրոշները
ԵԱՏՄ և անդամ պետությունների դրոշները

Ակնկալվում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների ղեկավարները այս շաբաթ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում կքննարկեն այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ եվրոպական չափանիշներին և տեխնիկական պահանջներին անցնելու Հայաստանի որոշման հետ, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։

Նա նշել է, որ Հայաստանը «բավականին ակտիվորեն աշխատում է եվրոպական չափանիշներին և տեխնիկական կանոնակարգերին անցնելու ուղղությամբ»։

«Այս առումով ԵԱՏՄ անդամ պետությունները կարող են բախվել տնտեսական ռիսկերի, որոնք նույնպես պետք է գնահատվեն։ Իրականում, սա է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդում քննարկման համատեքստը, եթե պետությունների ղեկավարները համաձայնեն քննարկել այս թեման», - ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։

Օվերչուկը կրկին ընդգծել է՝ Մոսկվան հետաքրքրված է, որ Հայաստանը օր առաջ պարզաբանի իր դիրքորոշումն այս հարցում։

«Ներկայիս իրավիճակը մեծ անորոշություն է ստեղծում, այդ թվում՝ ներդրողների համար։ Ներդրողները սիրում են կանխատեսումներ անել և ցանկանում են գնալ կանխատեսելի իրավական միջավայր ունեցող երկրներ», - ասել է ՌԴ փոխվարչապետը:

«Անցյալ տարվա ընթացքում մենք տեսանք, որ Հայաստանում ռուսահայ գործարարին պատկանող էլեկտրաէներգետիկ ցանցերը (...) փաստացի բռնագրավվեցին։ Եվ մենք, իհարկե, նշում ենք դա։ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի կոնցեսիայի վաճառքի թեման պարբերաբար բարձրացվում է նաև Հայաստանում։ Այս ամենը շատ անառողջ մթնոլորտ է ստեղծում ռուսական բիզնեսի համար Հայաստանում», - պնդել է Օվերչուկը։

Մոսկվան տևական ժամանակ Երևանին հորդորում է ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև, հայկական կողմից էլ արձագանքում են, թե դեռ ընտրության պահը չի հասունացել: Երևանից նաև պնդում են, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրները չեն կարող Հայաստանին դուրս հանել միությունից:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Մոսկվայից հնչող ակնարկները սպառնալիքների են վերածվում, Երևանն արձագանքում է

Օվերչուկը բացառել է Հայաստանի դեմ սահմանափակող միջոցների ընդունումը Աստանայի գագաթնաժողովում

Անտրամաբանական է Հայաստանին սպառնալ թանկ գնով. Փաշինյանն արձագանքում է Մոսկվային

ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի օրակարգը «բարդ է լինելու» Հայաստանի եվրոպական ձգտումների պատճառով. Պեսկով

Պետդումայում առաջարկել են վերանայել Հայաստանի համար նախատեսված արտոնությունները

Հայկական երկաթուղին այլ երկրի կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում. Գրիգորյան

ԱՊՀ-ն անուշադրության չի մատնի Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով ԵՄ գագաթնաժողովը

Հայկական շուրջ 100 բեռնատարներ օրեր շարունակ կանգնած են Ռուսաստանի մուտքի մոտ

Գազի արտոնյալ գինը կարող է շուկայական դառնալ, եթե Երևանը որոշի լքել ԵԱՏՄ-ը. Պեսկով

«ԵԱՏՄ շրջանակում ինձ համար անլուծելի հարցեր չկան». Փաշինյան

Ռուսների հետ բանակցությունները տապալվե՞լ են. Երասխի երկաթուղին ՀՀ կառավարությունը կվերանորոգի

Միրզոյանն ու Սիմոնյանն արձագանքում են ռուսական կողմից հնչող հայտարարություններին

Լավրով. Արևմուտքը փորձում է պառակտել Ռուսաստանի դաշնակիցներին, այդ թվում՝ Հայաստանին

Օվերչուկ. Ոչ ոք Հայաստանին ԵԱՏՄ-ից դուրս չի մղում, բայց պետք է արագ կողմնորոշվել

«Գազի թանկացում չի կարող լինել, մենք պայմանագիր ունենք, որը փոխշահավետ է». Փաշինյան

Իշխանությունը վստահ է՝ ՌԴ-ն չի գնա կտրուկ գործողությունների

«Միաժամանակ երկու հարսանիքում պարել Հայաստանի մոտ չի ստացվի». Գալուզին

ԵԱՏՄ անդամ երկրները չեն կարող Հայաստանին դուրս հանել միությունից. Միրզոյան

Շոյգուն հայտարարում է Երևանի՝ Մոսկվայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն «անհամատեղելի քայլերի մասին»




Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG