Մոսկվայից հնչող ակնարկները սպառնալիքների են վերածվում, Երևանն արձագանքում է

Հայաստան մատակարարվող գազի հնարավոր թանկացումն այլևս պարզապես ակնարկ չէ. Մոսկվայում ՌԴ Պետական դումայի մակարդակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում, պատգամավորներից մեկն առաջարկում է վերանայել Երևանի արտոնությունները և կապույտ վառելիքը միանգամից ավելի քան կրկնակի թանկացնել՝ սակագինը շուկայական հարաբերությունների դաշտ բերելով:
Սպառնալիքներին անձամբ վարչապետ Փաշինյանն է արձագանքել՝ այդ քայլերն անտրամաբանական որակելով. - «Թանկ գնով սպառնալիքին կա պատասխան, մենք շատ ավելի փող կունենանք, որ դա մեզ թանկ չթվա, հասկանո՞ւմ եք: Հայաստանը դառնում ա խաղաղության խաչմերուկ, դա նշանակում ա, որ Հայաստանը ոչ թե հազարների կամ միլիոնների երկիր ա լինելու, այլ լինելու ա միլիարդների ու տրիլիոնների երկիր... »:
Պետդումայի անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուգովոյն ավելի հեռուն է գնացել ու հայտարարել, որ գազի թանկացումը նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման կհանգեցնի: Մոսկվայի սպառնալիքներն այսքանով չեն եզրափակվում. հայտարարում են Հայաստանի մաքսային արտոնությունները չեղարկելու անհրաժեշտության մասին՝ հիշեցնելով ռուսական ցորենից կախվածությունը, հայկական գյուղմթերքի ու ալկոհոլային խմիչքների դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալները:
Պատգամավորն առաջարկում է Հայաստանի՝ Ռուսաստանից վերցրած պետական պարտքի վերաբերյալ ամբողջական աուդիտ անցկացնել՝ պնդելով, թե իրենք իրավունք ունեն պարտավորությունների պլանային կատարում պահանջել:
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, թե վաղն Աստանայում մեկնարկող ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը թեթև օրակարգ չունի՝ «Հայաստանի հետ իրավիճակի պատճառով»: Գագաթնաժողովին Հայաստանը ներկայացնելու է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:
Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը նաև պնդել է, թե Հայաստանն էժան գազ է ստանում Ռուսաստանի հաշվին. - «Հայերի ստացած արտոնությունները օդից չեն, այլ միշտ ինչ-որ մեկի հաշվին: Դա Ռուսաստանի Դաշնության հաշվին է:Դա, իրոք, մեր ներդրումն է Հայաստանի զարգացման համար: Այդ երկիրը եղբայրական է և շարունակում է մնալ եղբայրական: Բայց դա մեր հաշվին է, դա մեր օգնությունն է Հայաստանին»:
Դմիտրի Պեսկովը չի բացառում, որ գազի սակագինը կարող է փոխվել՝ առաջարկելով «Գազպրոմ»-ից ճշտել: Կրեմլի խոսնակն, այդուհանդերձ, ընդգծել է, որ Աստանայում կայանալիք միջոցառումները «Հայաստանի ճակատագիրը չեն որոշի»:
Վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվայի օրեցօր կոշտացող հռետորաբանությանն այսօր արձագանքեց՝ պնդելով, թե այդ քայլերը հակառակ ազդեցությունն են ունենում.-
«Որովհետև իրանք, ընդհակառակը, պետք է առաջարկ անեն Հայաստանի ժողովրդին, ասեն՝ այ մենք էս լավ բանը կանենք, էս լավ բանը կանենք... »: