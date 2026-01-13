Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում է Ռուբիո-Միրզոյան հանդիպում և TRIPP-ի վերաբերյալ հայտարարություն

Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ:

Հանդիպման մասին առաջինը հայտնեց Պետդեպարտամենտը՝ նշելով, որ այն նախատեսված է Երևանի ժամանակով երեկոյան 9-ին:

Նշվում է, որ ավելի ուշ նրանց է միանալու պետքարտուղարի տեղակալ Հուկերը:

Երևանի փոխանցմամբ՝ Միրզոյանն աշխատանքային այցով է մեկնել Նահանգներ այսօր, այցը երկօրյա է: Նախատեսվում է TRIPP-ի կենսագործման շրջանակի վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն:

Ամերիկյան պատվիրակությունը «Թրամփի ուղու» իրագործմանն առնչվող հարցերը նախօրեին քննարկել է Բաքվում:

Տարեվերջին էլ ԱՄՆ-ում Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանները ԱՄՆ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների և գործարարների հետ Վաշինգտոնում դռնփակ քննարկում էին անցկացրել՝ «Թրամփի ուղին՝ միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար» թեմայով։

Հայաստանի վարչապետն ավելի վաղ հայտնել էր, որ «ամերիկացի գործընկերների հետ ինտենսիվ բանակցություններ են վարում «Միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրամփի ուղի» նախագծի իրականացման ընդհանուր պայմանների շուրջ»:

ՀՀ-ում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինի խոսքով՝ Վաշինգտոնն այժմ աշխատում է Հայաստանի կառավարության հետ՝ ձևավորելու «Թրամփի ուղու» և վաշինգտոնյան հուշագրերից բխող անելիքների մշակման ու իրականացման կառույցները:

Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների իրականացման ՀՀ-ԱՄՆ աշխատանքային խումբն իր առաջին հանդիպումն անցկացրել է դեկտեմբերի 18-ին:



