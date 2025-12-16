Նոր հայտարարություններ Իրանից ու ՌԴ-ից «Թրամփի ուղու» մասին. իշխանությունն արձագանքում է

Կովկասի համար «Թրամփի ծրագիրը» գործնականում նույնն է, ինչ «Զանգեզուրի միջանցքը». Վելայաթի
Կովկասի համար «Թրամփի ծրագիրը» գործնականում նույնն է, ինչ «Զանգեզուրի միջանցքը», Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին։
Իրանցի պաշտոնյան, ըստ IRNA գործակալության, ասել է, որ Թեհրանն ի սկզբանե դեմ է եղել «Զանգեզուրի միջանցքին», քանի որ մերժում է տարածաշրջանային սահմանների ցանկացած փոփոխություն: Իրանում Հայաստանի դեսպանատունը, մինչդեռ, շաբաթավերջին տեղի ունեցած հանդիպման հաղորդագրությունում չի ներառել իրանցի պաշտոնյայի պնդումները։
Դեսպանությունից հաղորդել են միայն, որ Ալի Աքբար Վելայաթին ողջունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն ու տարածաշրջանի կայունությանը միտված ջանքերը: Նշվում է, որ դեսպան Հակոբյանն անդրադարձել է «TRIPP ուղուն», իրանցի պաշտոնյային էլ փոխանցել է, որ Երևանը գնահատում է Թեհրանի դիրքորոշումը հաղորդակցային ուղիների ապաշրջափակման հարցում։
«Դեսպան Հակոբյանն ընդգծել է, որ «Թրամփի ուղին» կյանքի է կոչվելու պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա և ստեղծելու է լայն հնարավորություններ տարածաշրջանի փոխկապակակցվածության ու տնտեսական զարգացման համար: ՀՀ դեսպանը վերահաստատել է, որ Երևանը բարձր է գնահատում վերոնշյալ սկզբունքներն անվերապահորեն հարգելու վերաբերյալ Թեհրանի աներկբա դիրքորոշումը և փոխադարձաբար հաշվի է առնում բարեկամ Իրանի անվտանգային ու քաղաքական զգայունությունները», - ասված է հաղորդագրության մեջ:
Իշխանությունից արձագանքում են՝ TRIPP-ը նույն «Զանգեզուրի միջանցքը» չէ
Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հավաստիացնում են, թե «Թրամփի ուղի» անունը ստացած ճանապարհը շահավետ է նաև այս նախագծի շուրջ վերապահումներ ունեցող Մոսկվայի և Թեհրանի համար: «Թրամփի ուղու» նախագծին կոշտ են արձագանքում հատկապես Իրանի հոգևոր թևի ներկայացուցիչները:
Իրանցի պաշտոնյայի հայտարարություններին Հայաստանի արտգործնախարարությունից չեն արձագանքում՝ հայտնելով, որ Երևանի դիրքորոշումն այդ մասով հայտնի է։ Իշխանությունները չեն ընդունում, թե «Թրամփի ուղին» միջանցք է, պնդում են, որ Սյունիքով անցնող ճանապարհը գործելու է պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։
«Ո՛չ, TRIPP-ը նույն «Զանգեզուրի միջանցքը» չէ: Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշումներին, մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ և տեղեկացնում ենք իրենց զարգացումների վերաբերյալ, հաշվի ենք առնում իրենց զգայունությունները», - այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը՝ անդրադառնալով Թեհրանից հնչող մտագոհություններին:
Ռուբինյանը հայտարարեց, թե հայկական կողմը կարծում է՝ այդ առումով իրանական կողմի համար չկա անհանգստացնող որևէ հանգամանք. «Մենք հաշվի առնում ենք մեր հարևանների բոլոր կենսական շահերը, և Իրանի դեպքում ընդհանրապես այդ շահերը Հայաստանի հետ մեծամասամբ համընկնում են, մենք չենք կարծում, որ կա որևէ անհանգստանալու բան: Եվ այս առումով ընդհանրապես կապի մեջ ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, և մեզ ուրախացնում է այն փաստը, որ Իրանի ԱԳՆ-ն բազմիցս նշել է, որ այս հարցում իրապես միջանցքի խնդիր չկա, և Իրանի «կարմիր գծերը» նույնպես հաշվի առնված են»:
Առանց Ռուսաստանի մասնակցության գործընկերները չեն կարող գործարկել «Թրամփի ուղին». Կալուգին
Մինչ Թեհրանից մտահոգություններ են հնչում, Մոսկվայից հայտարարում են, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության գործընկերները չեն կարող գործարկել «Թրամփի ուղին»:
Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների չորրորդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինի՝ ռուսական հնարավոր մասնակցության համար կան բավարար հիմքեր:
«Մեր ընկերությունը՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղիներ»-ը, որը «Ռուսական երկաթուղիներ»-ի դուստր ձեռնարկությունն է, ունի Հայաստանի երկաթուղային ցանցի կառավարման կոնցեսիա։ Տարածաշրջանն օգտագործում է ռուսական երկաթուղային գծերը: Ճանապարհը մեծ մասամբ կանցնի մեր սահմանապահների պատասխանատվության տարածքով», - ասել է նա:
Ազգային ժողովի փոխնախագահն այսօր պնդեց, որ «Թրամփի ուղու» նախագծում ռուսների հետ նրանց մասնակցության վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։