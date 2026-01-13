Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ պետքարտուղարը կընդունի ՀՀ արտգործնախարարին

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հունվարի 13-ին Պետքարտուղարությունում կընդունի ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանին, նշված է Ռուբիոյի այսօրվա հանդիպումների օրակարգում:

Նշվում է, որ ավելի ուշ նրանց են միանալու պետքարտուղարի տեղակալ Հուկերը, ապա՝ բյուրոյի ավագ աշխատակից Հանրահանը:

ՀՀ ԱԳՆ խոսնակն ավելի ուշ հայտնեց, որ Միրզոյանը հունվարի 13-14-ն աշխատանքային այցով կգտնվի ԱՄՆ-ում:

Մարկո Ռուբիոյի հետ հանդիպմանը նախատեսվում է TRIPP-ի կենսագործման շրջանակի վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն:

Ռուբիո-Միրզոյան հանդիպումը նախատեսված է երեկոյան 9-ին:


