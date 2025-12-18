Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների իրականացման ՀՀ-ԱՄՆ աշխատանքային խումբն իր առաջին հանդիպումն է անցկացրել, հայտնում են ԱԳՆ-ից:
Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը և ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Սոնաթա Քոուլթերը բարձր են գնահատել ՀՀ-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերությունը:
Կոստանյանը վերահաստատել է Երևանի հետաքրքրությունն՝ ակտիվորեն աշխատելու ՀՀ-ԱՄՆ փոխըմբռնման հուշագրերի իրականացման ուղղությամբ:
«Երկուստեք ընդգծվել է Փոխըմբռնման հուշագրերի իրականացման ուղղությամբ ձեռնարկված նշանակալի քայլերը՝ ներկայացնելով արձանագրված առաջընթացի մասին տեղեկատվություն», - ասված է հաղորդագրության մեջ:
Նշվում է նաև, որ խմբերը համաձայնել են սեղմ ժամկետներում շարունակել քննարկումները փորձագիտական մակարդակով ձեռք բերված կոնկրետ պայմանավորվածությունների իրականացման համար:
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը ավելի վաղ հայտնել էր, որ Վաշինգտոնն այժմ աշխատում է Հայաստանի կառավարության հետ՝ ձևավորելու «Թրամփի ուղու» և վաշինգտոնյան հուշագրերից բխող անելիքների մշակման ու իրականացման կառույցները: