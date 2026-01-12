ԱՄՆ և Ադրբեջանի պաշտոնյաները քննարկել են ТRIPP-ի իրագործումը

Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանի ԱԳ փոխնախարար Էլնուր Մամեդով, արխիվ
Բաքու ժամանած ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչները այսօր ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել են «Թրամփի ուղի» նախագծի իրագործման հեռանկարները։ APA գործակալության փոխանցմամբ` Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների առևտրի և զարգացման գործակալության (USTDA) տարածաշրջանային տնօրեն Կարլ Կրեսի ղեկավարած պատվիրակությանը։

«Քննարկման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակին՝ մասնավորաբար էներգետիկային, առևտրին, տարածաշրջանային կապերին՝ այդ թվում TRIPP նախագծին», - հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։

Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, կողմերը քննարկել են նաև ԱՄՆ մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչների՝ Ադրբեջանի լոգիստիկ և ենթակառուցվածքային կարողություններին ծանոթացման հնարավորությունները։


Ալիևը համոզված է՝ «Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի»

Ռուսաստանը պահանջում է TRIPP ծրագրում հաշվի առնել իր շահերը. փորձագետներ

Երևանը Բաքվին հայտնել է՝ TRIPP-ով անցնող երկաթուղու հատվածը չի վերաբերում ՌԴ-ին. Բայրամով

TRIPP-ի թեմայով դռնփակ քննարկում Վաշինգտոնում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանների մասնակցությամբ

Հայաստանը ակտիվ աշխատում է, որպեսզի «TRIPP երթուղին» հարգի Թեհրանի կենսական շահերը. Իրանում ՀՀ դեսպան

Նոր հայտարարություններ Իրանից ու ՌԴ-ից «Թրամփի ուղու» մասին. իշխանությունն արձագանքում է


