Թրամփը քննադատում է դաշնակիցներին, կրկին պահանջում Գրենլանդիան, Թուրքիային F-35-եր խոստանում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը սկսել է դաշնակիցների հասցեին կոշտ քննադատությամբ՝ պնդելով, թե նրանք չեն աջակցել Վաշինգտոնին Իրանի դեմ պատերազմում։ Այսօր՝ Անկարայում սկսված հավաքի ընթացքում հանդիպելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարին, Սպիտակ տան ղեկավարը նաև վերահաստատել է նկրտումները Գրենլանդիայի նկատմամբ՝ այս հարցում եվրոպական դիմադրությունը որակելով «մեծ խնդիր»։
«Ես շատ վրդովված եմ ՆԱՏՕ-ից … այն բանի համար, ինչ նրանք արեցին Գրենլանդիայի հետ, և … այն փաստի համար, որ նրանք չցանկացան օգնել մեզ ահաբեկչության թիվ մեկ հովանավոր պետության՝ Իրանի հարցում», - ասել է Թրամփը՝ ընդգծելով ԱՄՆ-ի ֆինանսական ներդրումը դաշինքի բյուջեում։ «Մենք «չափազանց շատ, միլիարդավոր դոլարներ ենք վճարում», - նշել է նա։
Թրամփը հատուկ առանձնացրել է Իսպանիային, պնդել, թե Մադրիդը «սարսափելի գործընկեր» է, և սպառնացել դադարեցնել առևտուրն այդ երկրի հետ։ «Իսպանիայի հետ գործ բռնելն անօգուտ բան է։ Մենք այլևս չենք ուզում որևէ առևտրային գործարք կնքել նրանց հետ», - ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Իրանի դեմ փետրվարի վերջից սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում Իսպանիան արգելել էր ԱՄՆ-ին օգտագործել երկրի հարավում գտնվող ռազմական բազաները։
«Իրանի հետ հրադադարն ավարտվել է»
Անակնկալի բերելով դաշնակիցներին՝ Թրամփը նաև հայտարարել է, թե այլևս Թեհրանի հետ բանակցությունները շարունակելու իմաստ չի տեսնում՝ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև այս գիշեր սկիզբ առած փոխհրաձգություններից հետո։ Իրանական իշխանություններին որակելով «նենգ» ու «խելագար»՝ ԱՄՆ նախագահը պնդել է, թե Թեհրանի հետ ձեռք բերված հրադադարն այլևս ավարտվել է։
«Նրանք չար մարդիկ են, քաղցկեղ, իսկ դուք գիտեք, թե ինչ պետք է անել այս դեպքում՝ պետք է վաղ փուլում վերացնել քաղցկեղը», - ասել է Թրամփը:
Այս գիշեր ամերիկյան զորքը կրկին հարվածել է Իրանին, երբ իրանական կողմը թիրախավորել է երեք առևտրային նավեր Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող Օմանի ջրերում։ Վաշինգտոնը նաև չեղյալ է հայտարարել Թեհրանի նավթի վաճառքի լիցենզիան։ Ի պատասխան՝ Իրանը հարվածել է Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան ռազմական բազաներին՝ մեկշաբաթյա հրադադարից հետո։
«Ինձ համար [հրադադարը] ավարտվել է։ Ես այլևս չեմ ուզում գործ ունենալ նրանց [Իրանի ղեկավարների] հետ։ Նրանք պարզապես թափթփուկներ են, հիվանդ մարդիկ», - հայտարարել է Թրամփն Անկարայում։
Առայժմ ո՛չ Վաշինգտոնը, ո՛չ Թեհրանը հրադադարի ավարտի մասին պաշտոնական հայտարարություն չեն արել։ Նախագահ Թրամփի խոսքերից հետո, սակայն, նավթի գները համաշխարհային շուկայում կրկին սկսել են բարձրանալ։
«Գրենլանդիան մեզ պետք է»
Իրանի դեմ պատերազմը շարունակելու մտադրությունից բացի, Թրամփը պնդել է, որ չի պատրաստվում ետ կանգնել դաշնակից Դանիային պատկանող Գրենլանդիան ձեռք բերելու մտքից։
«Գրենլանդիան շատ կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար, բայց կարևոր չէ Դանիայի համար», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը՝ հավելելով. - «Մեզ դա անհրաժեշտ է աշխարհի պաշտպանության համար, ոչ թե միայն Միացյալ Նահանգների»։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենն ավելի վաղ արձագանքել էր, կրկին ընդգծելով Կոպենհագենի դիրքորոշումը՝ «Գրենլանդիան չի վաճառվում»։
F-35՝ Թուրքիային, հանդիպում՝ Զելենսկու հետ
Գագաթնաժողովը տեղի է ունենում 77-ամյա տրանսատլանտյան դաշինքի համար լարված ժամանակաշրջանում, երբ Թրամփը անդամ պետություններից պահանջում է կատարել պաշտպանական ծախսերը մեծացնելու խոստումը, միաժամանակ սաստկացնում քննադատությունը եվրոպացի դաշնակիցների հասցեին։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա քննարկումների ժամանակ Եվրամիության անդամ երկրները հաշվարկներ ու փաստեր կներկայացնեն՝ ապացուցելու, որ կատարում են իրենց հանձնառությունը։
Հավաքի օրակարգում է նաև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը, որը կարգավորելու ջանքերը փակուղի են մտել, մինչ Վաշինգտոնը զբաղված էր Իրանի դեմ հակամարտությամբ։
Անկարա մեկնելուց առաջ ԱՄՆ նախագահը զրուցել է Կրեմլի ղեկավար Պուտինի հետ, այսօր ավելի ուշ էլ կհանդիպի Ուկրաինայի առաջնորդին։ «Երկու կողմն էլ պատրաստ են առաջ շարժվել», - ասել է Թրամփը՝ առանց հավելյալ մանրամասների։
Առավել հստակ էր Սպիտակ տան ղեկավարը Թուրքիային մտահոգող հարցում։ Երեկ նա հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը կչեղարկի Թուրքիայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները և առաջ կգնա F-35 կործանիչներ վաճառելու հարցում։
Անկարան դուրս է մղվել F-35-երի ծրագրից 2019-ին՝ ռուսական S-400 պաշտպանական համակարգ գնելուց հետո։ Անկարայի վերադարձը այս ռազմավարական ծրագիր դեռ պետք է հաստատվի Կոնգրեսում, որտեղ, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այն կարող է հանդիպել ուժեղ դիմադրության։