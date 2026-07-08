Թրամփը հայտարարել է՝ այսօր ևս մեկ անգամ կխոսի Պուտինի հետ

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, թե այսօր՝ Ուկրաինայի առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո, ևս մեկ անգամ կխոսի Պուտինի հետ՝ պատերազմը դադարեցնելու հարցով։
«Մենք շատ հակամարտություններ ենք կարգավորել, և սա այդ պատերազմներից մեկն է, որը, գուցե ամենահեշտը կլիներ, բայց Պուտինը դժվար կերպար է, նույնն էլ այս տղան», - ասել է Թրամփը՝ մատնացույց անելով Վլադիմիր Զելենսկուն։
Մինչ այդ, Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, թե պատրաստ է Ուկրաինային տալ ամերիկյան Patriot հրթիռներ արտադրելու արտոնագիր, ինչը Կիևի խնդրանքն էր տևական ժամանակ:
«Պատերազմի երկու կողմերն էլ ցանկանում են այն դադարեցնել», - ասել է Թրամփը։
Արձագանքելով «Ազատության» հարցին, թե ի՞նչն է նրան ստիպում մտածել, որ Պուտինն ուզում է դադարեցնել արյունահեղությունը, ԱՄՆ նախագահն ասել է, թե «վերջին շաբաթներին որոշակի առաջընթաց կա»՝ առանց հավելյալ մանրամասների։