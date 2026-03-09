Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը դեռ չի որոշել Իրանում հնարավոր ցամաքային գործողության հարցը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, 7-ը մարտի, 2026թ.
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, 7-ը մարտի, 2026թ.

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ չի որոշել՝ իմաստ ունի՛ արդյոք սկսել ցամաքային ռազմական գործողություններ Իրանում։

«Մենք այդ հարցի վերաբերյալ դեռ որոշում չենք ընդունել։ Մենք դրանից դեռ շատ հեռու ենք», - ասել է Թրամփը New York Post-ին տված հարցազրույցում։

Պարբերականը նշում է, որ այսպես Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկնաբանել է այն տեղեկությունները, ըստ որոնց՝ ԱՄՆ վարչակազմում քննարկում են ամերիկացի զինվորականների Իրան ուղարկելու և Սպահանում պահվող միջուկային նյութերը վերցնելու հարցը։

Թրամփը նաև հայտարարել է, թե գոհ չէ, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ է ընտրվել սպանված Ալի Խամենեիի որդին՝ Մոջթաբա Խամենեին, սակայն չի բացահայտել՝ ինչ քայլեր է մտադիր ձեռնարկել հետագայում։

«Ես չեմ պատրաստվում ձեզ ասել», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։

Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ ցանկանում է անձամբ ազդել Իրանի նոր գերագույն առաջնորդի նշանակման գործընթացի վրա, ընդգծելով, թե չի համաձայնի այնպիսի առաջնորդի հետ, որը կշարունակի Խամենեիի քաղաքական գիծը։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ինչ է հայտնի Իրանի նոր առաջնորդի մասին

Ռուբիոն Իրանին մեղադրում է ամբողջ աշխարհին պատանդառելու մեջ

Իրանի ԶՈւ-ն հավատարմության երդում է տվել երկրի նորընտիր առաջնորդին

Իսրայելն իրեն իրավունք է վերապահում հարվածել Իրանի ցանկացած նոր առաջնորդի. Լապիդ

Իրանը նոր գերագույն առաջնորդ է ընտրել, Փաշինյանը շնորհավորել է

«Ես չեմ ուզում, որ քրդերը հարձակում սկսեն». Թրամփ

«Ամերիկյան հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, քան Իրանինը». Հեգսեթ

Պատերազմի ավարտի որոշումը Նեթանյահուի հետ «համատեղ» կլինի. Թրամփ


XS
SM
MD
LG