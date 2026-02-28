Իրանի դեմ իսրայելական գործողությունը համակարգվել է ԱՄՆ-ի հետ: Այդ մասին Reuters գործակալությանը հայտնել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը:
Գործողությունը նախատեսվում էր մի քանի ամիս, իսկ մեկնարկի ամսաթիվը որոշվել էր մի քանի շաբաթ առաջ, հավելել Է պաշտոնյան:
Գործակալությունը հաղորդում է, որ սա հաստատվել է նաև ԱՄՆ պաշտոնյայի կողմից:
Վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում ամբողջ Իսրայելում զգուշացնող ազդանշաններ են հնչել, իսկ բջջային սարքերին ահազանգ է ստացվել, որ անհրաժեշտ է գտնվել պահպանվող վայրերի անմիջական հարևանությամբ: Այս մասին հաղորդագրություն են տարածել Իսրայելի զինված ուժերը:
Սա նախազգուշական ազդանշան է, որն ուղղված է հանրությանը նախապատրաստելու Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռների հնարավոր արձակմանը, նշում է բանակը:
Իսրայելի օդանավակայանների վարչությունից տեղեկացրել են, որ տրանսպորտի նախարարի հրամանով փակ է երկրի օդային տարածքը քաղաքացիական չվերթերի համար:
Հարձակումը հաջորդում է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից արված նախազգուշացումներին, որ նրանք նոր հարված կհասցնեն, եթե Իրանը շարունակի իրականացնել իր միջուկային և բալիստիկ հրթիռների ծրագրերը:
Փետրվարին ԱՄՆ-ն և Իրանը վերսկսել էին բանակցությունները:
Իսրայելը, իր հերթին, պնդում է, որ Իրանի հետ ԱՄՆ-ի ցանկացած գործարք պետք է ներառի Թեհրանի միջուկային ենթակառուցվածքի ապամոնտաժումը, այլ ոչ թե պարզապես ուրանի հարստացման գործընթացի դադարեցումը:
Իրանը հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել իր միջուկային ծրագրի սահմանափակումները պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց, սակայն բացառել է այդ հարցը հրթիռների հետ կապելու հնարավորությունը:
Թեհրանը նաև հայտարարել է, որ պաշտպանվելու է ցանկացած հարձակումից:
Նա զգուշացրել է հարևան երկրներին, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, որ պատասխան հարված կհասցնի, եթե Վաշինգտոնը հարվածի Իրանին:
Հունիսին ԱՄՆ-ը միացավ իսրայելական ռազմական արշավին Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ:
Թեհրանը պատասխան հարված հասցրեց՝ հրթիռներ արձակելով Կատարում գտնվող ամերիկյան Ալ-Ուդեյդ ավիաբազայի ուղղությամբ, որը խոշորագույնն է Մերձավոր Արևելքում:
Արևմտյան տերությունները նախազգուշացրել են, որ բալիստիկ հրթիռների ստեղծման իրանական նախագիծը սպառնում է տարածաշրջանային կայունությանը և կարող է հանգեցնել միջուկային զենքի ստեղծման, եթե այն մշակվի: Թեհրանը հերքում է, որ ձգտում է ատոմային ռումբ ստեղծել:
Իսրայելը կանխարգելիչ հարված է հասցրել Իրանին, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը:
Իրանական ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ՝ շաբաթ օրը Թեհրանում պայթյուններ են լսվել, որոնց պատճառն անհայտ է: