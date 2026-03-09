Ինչ է հայտնի Իրանի նոր առաջնորդի մասին

Իսրայելա-ամերիկյան հարվածներից Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի սպանվելուց ավելի քան մեկ շաբաթ անց Իրանի փորձագետների խորհուրդը երկրի նոր գերագույն առաջնորդ է ընտրել նրա որդուն՝ Մոջթաբա Խամենեիին:
Իրանի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ հոգևոր առաջնորդին փոխարինում է նրա որդին: Այս պաշտոնում նա կունենա վերջնական խոսքի իրավունք քաղաքական և ռազմական բոլոր հարցերում։
Մոջթաբա Խամենեին խորհրդավոր ֆիգուր է. նա հիմնականում գործել է կուլիսների ետևում և հազվադեպ է հայտնվել հանրության մեջ: «Ազատության» իրանական ծառայությունը գրում է, որ չնայած նա ազդեցություն ունի Գերագույն առաջնորդի աշխատակազմում և ուժային կառույցներում՝ նրա նշանակումը շատերի մոտ է հարց առաջացրել, թե ինչպես կարող է այս ճգնաժամի պարագայում երկիրը կառավարել մի մարդ, որը ոչ պետական ինստիտուտներ ղեկավարելու լուրջ փորձ ունի, ոչ էլ ներքին կամ միջազգային լեգիտիմություն։
Իրանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալի Լարիջանին վստահեցրել է, որ Մոջթաբա Խամենեին կարող է ղեկավարել երկիրն այս դժվարին պայմաններում և կոչ է արել համախմբել նրա շուրջ:
Իրանցիներից շատերը ևս ուրախ են նրա ընտրության համար:
«Շատ ուրախ ենք, որ առաջնորդն այժմ ընտրվել է։ Հիմա վստահ ենք, որ նրա առաջնորդությամբ մեր ուղին կշարունակվի», - նշել է Թեհրանի բնակիչներից մեկը։
Մեկ այլ բնակիչ էլ ասել է. «Լսեցի, որ նա է ընտրվել որպես առաջնորդ։ Շատ ուրախ եմ։ Կարծում եմ, որ նա ամենաարժանին է շիա ազգն առաջնորդելու համար»:
Իրանի զինված ուժերն արդեն հավատարմության երդում է տվել նոր առաջնորդին: Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտարարել է՝ պատրաստ հետևել Խամենեիի հրամաններին։
Նոր գերագույն առաջնորդի ընտրության մասին հայտնի դառնալուց կարճ անց Times of Israel-ին տված հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահը հրաժարվել է ուղիղ մեկնաբանել նրա ընտրությունը, միայն ասել է՝ «տեսնենք, թե ինչ կլինի»։ Սակայն Fox News-ը հաղորդում է, թե Դոնալդ Թրամփը «դժգոհ» է այս որոշումից:
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը պնդել էր, որ Իրանի նոր հոգևոր առաջնորդը պետք է ընդունելի մարդ լինի Վաշինգտոնի համար, այլապես «երկար չի դիմանա»:
Դոնալդ Թրամփը Times of Israel-ին նաև ասել է, որ պատերազմը դադարեցնելու որոշումը կկայացվի Իսրայելի վարչապետի հետ համատեղ։
Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, սակայն մերժել է հրադադարի հնարավորությունը՝ շեշտելով, որ պետք է լինի հակամարտության «մշտական ավարտ»։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարն էլ CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանը չի կարող երկար շարունակել պատերազմը: Ըստ Փիթ Հեգսեթի, ԱՄՆ-ն, մինչդեռ, պատրաստ է պատերազմել այնքան, որքան անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու համար. «Ոմանք կարծում են, թե մեր կամքը, հնարավորությունները կամ զինամթերքը կարող են սահմանափակ լինել։ Նրանք սխալվում են։ Իրանցիները սխալվում են և սխալ հաշվարկ են անում ... Մենք դեռ նոր ենք սկսել պատերազմը»:
Իրանն ու Իսրայելը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց
Պատերազմի 10-րդ օրը, նոր գերագույն առաջնորդի ընտրվելուց հետո, Իրանն առաջին հարվածներն է հասցրել Իսրայելին, կա մեկ զոհ: Իրանական պետական հեռարձակողը սոցցանցում հրթիռի լուսանկար է հրապարակել՝ «ծառայում ենք ձեզ, Սեյիդ Մոջթաբա» գրությամբ:
Իրանը նաև շարունակել է հարվածները Ծոցի երկրներին: Քուվեյթում հարվածել են միջազգային օդանավակայանին, կա երկու զոհ: Բահրեյնում էլ հարվածել են ջրի աղազրկման և երկրի ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանին: Բահրեյնում առնվազն 32 վիրավոր կա:
Իսրայելի բանակն էլ հայտարարել է, որ հարվածել է Իրանի կենտրոնական շրջաններին, նաև Թեհրանին: Թիրախավորել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին պատկանող բազաներ, հրամանատարական կենտրոն, այդ թվում՝ ոստիկանության շտաբ:
Իրանի պաշտոնական տվյալներով՝ վերջին ինը օրում զոհվել է ավելի քան 1255 մարդ, վիրավորվել՝ 12,000-ը:
Իսրայելը նաև շարունակել է հարվածները Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին մի քանի շրջաններում, այդ թվում՝ Բեյրութում: Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն իր հերթին հայտարարել է, որ հարավում թիրախավորել է իսրայելական զորքին:
Դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի 20 տոկոսը: Նավթի գինը գերազանցել է 115 դոլարը, այսինքն՝ թանկացել է ավելի քան 60 տոկոսով:
Ծոցի մի քանի երկրի օդային տարածքը դեռ փակ է: Մի քանի երկիր սահմանափակ թռիչքներ են իրականացնում: