«ԱՄՆ-ն հարվածներ է հասցնում Վենեսուելային», երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել. Reuters (լրացվում է)

12:42
Վենեսուելայի կառավարությունն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ «ԱՄՆ հարձակման նպատակն տիրանալ» երկրի նավթին և օգտակար հանածոներին: Կարակասը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգներին «չի հաջողվի» տիրանալ իր ռեսուրսներին։
Ավելի վաղ ԱՄՆ-ը զգալի ուժեր էր տեղակայել Կարիբյան ծովում և վերականգնել լքված ռազմակայանը: Ամերիկացի զինվորականները հարվածներ էին հասցնում վենեսուեալական նավերին, որոնք, նրանց պնդմամբ, թմրամիջոցներ էին տեղափոխում: Նոյեմբերի վերջին Թրամփը հայտարարեց, որ Վենեսուելայի օդային տարածքն ամբողջությամբ փակված է:
ԱՄՆ նախագահը քանիցս Վենեսուելայի նախագահին մեղադրել է թմրադեղերի կարտել ղեկավարելու մեջ և հանդես է եկել այդ երկրում իշխանափոխության օգտին: Նիկոլաս Մադուրոն և իր ենթակաները հերքում են այդ մեղադրանքները:
12:21
ԱՄՆ պաշտոնյան Reuters-ին հաստատել է, որ ԱՄՆ-ն հարվածներ է հասցնում Վենեսուելայի տարածքին:
12:00
Վենեսուելան մերժում է Միացյալ Նահանգների կողմից «ռազմական ագրեսիան»: Այս մասին ասվում է Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարության հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է շաբաթ վաղ առավոտյան:
Հարձակումները տեղի են ունեցել մայրաքաղաք Կարակասում և Միրանդա, Արագուա և Լա Գուայրա Նահանգներում, ասվում է հայտարարության մեջ: Մադուրոն արտակարգ դրություն հայտարարելուց զատ, կոչ է արել հասարակական և քաղաքական ուժերին «ակտիվացնել մոբիլիզացիոն ծրագրերը»:
11:41
Շաբաթ վաղ առավոտյան Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում տեսանելի ու լսելի են եղել ինքնաթիռների և այլ բարձր ձայներ, ծխի սյուներ: Քաղաքի հարավային շրջանը, որը գտնվում է խոշոր ռազմաբազայի հարևանությամբ, մնացել է առանց էլեկտրականության, հաղորդում է Reuters-ը:
Կառավարությունից քիչ ավելի ուշ հայտնել են, որ հարձակումներ են եղել Կարակասում, Միրանդայում, Արագուայում:
Նախագահ Մադուրոն հրամանագիր է ստորագրել արտակարգ դրություն հայտարարելու և զորահավաքի կոչ անելու մասին:
ԶԼՄ-ներում հաղորդումներ կան, որ ԱՄՆ-ն է հարձակում սկսել, սակայն պաշտոնապես դրանք չեն հաստատվել:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս խոստացել է ցամաքային գործողություններ իրականացնել Վենեսուելայում ՝ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին պաշտոնանկ անելու փորձերի ֆոնին, ներառյալ պատժամիջոցների ընդլայնումը, տարածաշրջանում ԱՄՆ ռազմական ներկայության ուժեղացումը:
Պաշտոնական մեկնաբանություն դեռ չի հնչել նաև Պետդեպի կողմից: